La familia de la fotoperiodista Berenice Giles, quien murió durante el festival Axe Ceremonia 2025, dio a conocer que logró alcanzar un acuerdo reparatorio.

De acuerdo con Edwin Alan Piñón, representante legal de la familia de Berenice Giles, el acuerdo se firmó con dos de las principales empresas encargadas de la organización y producción del Axe Ceremonia 2025.

Este avance ocurre a más de un año de la caída de una grúa durante el festival de música, la cual provocó la muerte de Berenice Giles y de Miguel Ángel Rojas.

Familia de Berenice Giles logra acuerdo reparatorio con estas empresas por el caso Axe Ceremonia; juicio continuará

Durante la audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2026, la familia de Berenice Giles informó que logró un acuerdo reparatorio por el caso Axe Ceremonia con las empresas Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas.

Con esta resolución, la defensa notificó la conclusión del proceso penal únicamente en lo relativo a estas dos compañías, marcando un avance tras el colapso de una estructura metálica que provocó la muerte de la fotógrafa.

El acuerdo reparatorio por el caso Axe Ceremonia para la familia de Berenice Giles contempla la indemnización integral por daños y el consiguiente perdón jurídico para Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas.

Miguel Ángel Rojas, víctima del Axe Ceremonia 2025 (Alberto Valiente vía X)

Edwin Alan Piñón precisó que el proceso penal continuará contra el resto de empresas que permanecen bajo investigación judicial por su presunta responsabilidad en lo ocurrido durante el Axe Ceremonia 2025 como el caso de OCESA y LOBO.

Por su parte, la defensa de Miguel Ángel Rojas rechazó alcanzar un acuerdo con alguna de las compañías involucradas y reiteró su intención de que cada una de ellas sean imputadas ante un juez como avance del proceso penal.