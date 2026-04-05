Hoy domingo 5 de abril se cumplió un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles en el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, por lo que familiares reclaman retrasos en el proceso judicial.

Puntualmente, familiares de Miguel Ángel Rojas organizaron un anticoncierto para exigir justicia a las autoridades, pues acusan que el proceso contra los presuntos responsables se encuentra estancado.

Caso AXE Ceremonia: piden continuación del juicio por muerte de Miguel y Berenice en Parque Bicentenario

Este domingo, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas se dieron cita en el Parque Bicentenario, en donde llevaron a cabo un anticoncierto para exigir justicia por su muerte en el Axe Ceremonia.

De acuerdo con la madre del fotoperiodista, el proceso contra los responsables avanzó rápidamente en sus etapas iniciales, sin embargo, se entorpeció el caso y sin fecha de judicialización.

En declaraciones para Grupo Fórmula, señalan que esperan el cumplimento de la nueva fecha judicial, toda vez que esta se encontraba pactada para el 23 de marzo de 2026, pero fue aplazada una vez más

Aseveró que la defensa legal de Berenice Giles ha interpuesto diversos recursos legales que les han sido admitidos, lo que ha generado que el proceso penal por el caso Axe Ceremonia se haya estancado

Miguel Ángel Rojas, periodista muerto en Axe Ceremonia (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Esto toda vez que ya se tienen identificadas a las empresas responsables, pero la defensa de la segunda víctima rechaza esta determinación e insiste en continuar las indagatorias con el fin de hallar más responsables.

La madre de Miguel Ángel Rojas dijo que, pese a lo agotador que se ha convertido la situación, tienen la esperanza de que pronto la Fiscalía de la Ciudad de México informe sobre el proceso penal.