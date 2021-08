Exparticipante de Enamorándonos denuncia agresiones de sus vecinos (VIDEO)

Jonathan Ordoñez, “Pepe Pepe”y exparticipante de Enamorándonos denunció agresiones de sus vecinos.

En su cuenta en Instagram, el exparticipante de Enamorándonos, Jonathan Ordoñez, mostró en video los golpes en su rostro y acusó a sus vecinos de agredirlo.

View this post on Instagram

Jonathan Ordoñez, mejor conocido como “Pepe Pepe”, exparticipante de Enamorándonos, denunció que sus vecinos no han dejado de agredirlo.

En Instagram, publicó un video en el que hacer ver que las agresiones comenzaron en diciembre de 2020 “desde lo que pasó de mi papá”.

En este sentido, cuestionó a las autoridades, pues dijo que no se hace nada por los ataques que ha sufrido, e incluso comentó que si esperan a que lo maten para que se haga algo.

“No sé que lo que esperan... que me maten o algo para que se pueda hacer algo”

Ex participante de Enamorándonos

El exparticipante de Enamorándonos, Jonathan Ordoñez, conocido como “Pepe Pepe”, denunció que sus vecinos no han dejado de agredirlo.

En sus historias en Instagram este 15 de agosto, abundó que unas 15 personas golpearon a su hermano y señaló directamente a un hombre.

Comentó que pese a los ataques, no sólo a su hermano, sino a su mamá, las autoridades no quisieron llevárselo.

“Ese fue el que me pegó. Le robo la cadena a mi hermano, me pegó con una pistola en la cara y los oficiales no se lo quieren llevar”

Jonathan Ordoñez, exparticipante de Enamorándonos