‘Enamorándonos’ sale del aire, confirma Penélope Menchaca

“Joven, ahorita no”. Cúpido se tomará unas vacaciones temporales, sus flechas no pueden apuntar a ningún ‘amoroso’ y es que debido a la pandemia por coronavirus hasta las relaciones deben ponerse en pausa.

Esta mañana, a través del matutino de TV Azteca Venga La Alegría, Penélope Menchaca confirmó que “Enamorándonos” sale del aire, el último programa se transmitirá el viernes 31 de julio.

La razón es que las parejas no han respetado los protocolos de seguridad y producción no desea poner un mal ejemplo, por el contrario, pide a su audiencia que se cuide, use cubrebocas y mantenga su distancia para acabar cuanto antes con la pandemia por Covid-19.

“El amor a la mexicana es muy complicado, no hay manera de hacer que los pequeños calenturientos dejen de apapacharse, de besuquearse… Hicimos todo lo posible porque hubiera una sana distancia, pusieron hasta vidrio en medio, pero así amamos los mexicanos, somos muchos de abrazar, de tocar… Vamos hacer una pausa hasta que la situación mejore” Penélope Menchaca. Conductora de televisión

La conductora explica que no arriesgarán a la producción y mucho menos a los participantes. La pausa en la programación de la televisora del Ajusco será indefinida debido a que se desconoce cuándo se acabará la contingencia.

"El contagio continúa, sentimos que si no paramos ahorita también estamos dando un mal ejemplo" Penélope Menchaca. Conductora de televisión

Finalmente aclara que la decisión servirá para tomar conciencia y mantenerse en casa, así como seguir al pie de la letra con todos los protocolos de seguridad indicados y no para irse a Italia a visitar a su recién nacida nieta: "el país está cerrado, la situación está complicada”, citó.