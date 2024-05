A menos de una semana del 2 de junio, MetricsMx publica en SDPnoticias la última encuesta de cómo van las preferencias electorales en la capital de nuestra nación, por la jefatura de gobierno de la CDMX.

Los candidatos para esta elección en CDMX para elegir a su próximo gobernador son:

Clara Marina Burgada Molina , de “Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México”

, de “Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México” Santiago Taboada Cortina , de “Va por la Ciudad de México”

, de “Va por la Ciudad de México” Salomón Chertorivski Woldenberg, de Movimiento Ciudadano

Encuesta MetricsMx en CDMX 2024: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador, ¿por quién votaría usted?”

Con la pregunta “Si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría usted?”

Importante señalar que se trata de votación efectiva sin considerar el 4.2% que respondió “No sé, aún no decido” y “No votaría”.

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 51.2% piensa votar por Clara Marina Brugada Molina, de la coalición “Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México”, de Morena, PT y PVEM, seguida con un 44.5% por Santiago Taboada Cortina, de la coalición, “Va por la Ciudad de México”, del PAN, PRI y PRD y un 4.3% por Salomón Chertorivski Woldenberg, de Movimiento Ciudadano.

Cabe señalar que de enero a la fecha, Clara Brugada ha disminuido casi 10 puntos porcentuales (9.7%) y Santiago Taboada ha aumentado casi 11 puntos (10.9%), lo que ha ido cerrando esta elección.

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx en CDMX 2024: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para jefe de gobierno de la Ciudad de México?”

Cuando se preguntó “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para jefe de gobierno de la CDMX?”

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 47.2% dijo que no lo haría por Santiago Taboada Cortina, seguido con un 44.9% por Clara Marina Brugada Molina. Un 3.7% no votaría por ninguno de los dos y el 4.2% restante dijo que no sabe.

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx en CDMX 2024: “De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”

Se presentó la siguiente pregunta con las opciones “De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 89% declaró que “Ya decidí definitivamente por quién votar para jefe de gobierno de la CDMX”, un 5.2% dijo que “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”, un 4.8% “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y solo 1% dijo “A mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx en CDMX 2024: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”

A los capitalinos también se les preguntó “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”

Importante señalar que se trata de votación efectiva sin considerar el 4.1% que respondió “No sé, aún no decido” y “No votaría”.

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 56.4% dijo que lo hará Claudia Sheinbaum, un 37.6% por Xóchilt Gálvez y el 6% restante por Jorge Álvarez Máynez.

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 2 de junio será la encuesta más importante, donde todos los ciudadanos podemos participar, así que salgamos a votar.

Metodología de la encuesta MetricsMx en CDMX 2024

Encuesta telefónica con robot, realizada el 25 de mayo de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Ciudad de México. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del Ciudad de México. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 27 de marzo de 2024 de residentes en Ciudad de México. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.7%