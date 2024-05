Por medio de SDPnoticias, MetricsMx ha dado seguimiento a la opinión en Veracruz sobre los candidatos que buscan ser sus gobernadores.

Los candidatos al gobierno de Veracruz son:

Rocío Nahle, de “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” (Morena, PT, PVEM y Fuerza por México)

José Francisco Yunes Zorrilla, de “Fuerza y Corazón por Veracruz”, (PAN, PRI y PRD)

Hipólito Deschamps, de Movimiento Ciudadano

Desde enero a la fecha y lo que inició con una ventaja por parte de Rocío Nahle de casi 50 puntos (ella tenía 71.3% y Pepe Yunes tenía 25.3%) ha disminuido a una diferencia que sigue siendo muy significativa de 21 puntos (ella tiene 57.8% y él 36%), pero que ha acortado distancias en 29 puntos.

Encuesta MetricsMx Veracruz: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador, ¿por quién votaría usted?”

Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría usted?”

Es importante señalar que se trata de votación efectiva sin considerar el 9.7% que respondió “No sé, aún no decido” y “No votaría”.

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 57.8% de los entrevistados dijo que lo haría por Norma Rocío Nahle García, de “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, (Morena, PT, PVEM y Fuerza por México); seguida del 36% quienes contestaron que lo harían por José Francisco Yunes Zorrilla, de “Fuerza y Corazón por Veracruz”, (PAN, PRI y PRD) y por último un 6.2% dijo que lo haría por Hipólito Deschamps Espino Barros, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx Veracruz: “De entre las siguientes dos candidatos, ¿por quién nunca votaría para gobernador?”

Cuando se preguntó: “De entre los siguientes dos candidatos, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Veracruz?”

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 47.5% dijo que nunca lo haría por José Francisco Yunes Zorrilla, un 41.6% dijo que nunca lo haría por Norma Rocío Nahle García, solo un 5.5% dijo que no votaría por ninguno de los dos y un 5.4% contestó que no sabe.

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx Veracruz: “De las siguientes ¿Cuál opción le describe mejor a usted?”

Para conocer la certeza de su voto, se preguntó: “De las siguientes, ¿Cuál opción le describe mejor a usted?”

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 82.3% dijo que “Ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”; un 9.7% contestó que “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”; solo un 6.5% dijo: “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y el restante 1.5% sentenció que: “A mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx Veracruz: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?

Más allá de Veracruz, se preguntó: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?

Importante señalar que se trata de votación efectiva sin considerar el 3.9% que respondió “No sé, aún no decido” y “No votaría”.

Encuesta MetricsMx Veracruz al 23 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 63.3% dijo que votará por Claudia Sheinbaum; un 28.1% por Xóchitl Gálvez y el restante 8.6% dijo que lo hará por Jorge Álvarez Máynez.

Metodología de la encuesta MetricsMx Veracruz

Encuesta telefónica con robot, realizada el 23 de mayo de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Veracruz. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Veracruz. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 27 de marzo de 2024 de residentes en Veracruz. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.3%