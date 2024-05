A menos de 10 días de que se lleven a cabo las elecciones federales y estatales donde hay cambio de gobernador, MetricsMx, publicando en SDPnoticias, realizó una última encuesta en la tierra del Mayab, Yucatán.

Estas encuestas se han realizado de forma mensual desde enero del presente año y a días de las elecciones, las distancias entre los dos punteros se han ido reduciendo, llegando a lo que se considera un empate técnico.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador, ¿por quién votaría usted?”

A los encuestados se les preguntó: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Yucatán, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”.

Importante señalar que se trata de votación efectiva sin considerar el 6.8% que respondió “No sé, aún no decido” y “No votaría”.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 48.2% refirió que su voto será por Joaquín Jesús “Huacho” Díaz Mena, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Yucatán”, (Morena, PT y PVEM), el 44.8% lo hará por Renán Alberto Barrera Concha (PAN, PRI y Nueva Alianza) y un 2.1% por Yamil Jazmín López Manrique “Tina Tuyub” del PRD.

El 4.9% restante lo hará por Vida Aravary Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para gobernador?”

Ante la pregunta: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Yucatán?”.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 47.7% nunca lo haría por Joaquín Jesús “Huacho” Díaz Mena, de Morena, PT y PVEM; un 41.3% tampoco votaría por Renán Alberto Barrera Concha, PAN, PRI y Nueva Alianza. Un 6% respondió que no votaría por ninguno de los dos y un %% dijo que no sabe.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: “De las siguientes ¿Cuál opción le describe mejor a usted?”

Ante la propuesta: “De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 84.5% de los entrevistados dijo: “Ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”, seguidos de un 9.5% que contestó: “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”, un 4.3% considera que: “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y solo el 1.7% dijo que: “A mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?

En el caso de la presidencial, con la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”

Importante resaltar que se trata de votación efectiva sin considerar el 4.5% que respondió “No sé, aún no decido” y “No votaría”.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 54.1% de los entrevistados piensan votar Claudia Sheinbaum, el 36.9% por Xóchitl Gálvez y el restante 9% por Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta MetricsMx en Yucatán al 22 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Metodología de la encuesta MetricsMx Morelos 2024

Encuesta telefónica con robot, realizada el 22 de mayo de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Yucatán. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Yucatán. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de residencia de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 27 de marzo de 2024 de residentes en Yucatán. Margen de error máximo de +/- 4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.3%.