Claudia Sheinbaum aseguró que sigue firme rumbo a las elecciones 2024, pese al golpeteo que ha sufrido por los incidentes ocurridos en las últimas semanas en el Metro CDMX.

La jefa de gobierno de la CDMX aseguró que jamás se va a doblegar ante el golpeteo a su gobierno y afirmó que, como jefa de gobierno, no será cobarde ante las adversidades.

Claudia Sheinbaum aseguró que sigue firme en su aspiración a la candidatura presidencial de Morena para las elecciones 2024, pese a el golpeteo que pueda estar recibiendo.

Claudia Sheinbaum pide a sus seguidores no colocar más espectaculares con su imagen

Asimismo, aseguró que “estamos fuertes y nosotros no podemos doblegarnos” ante las adversidades que se han presentado dentro y fuera del Metro CDMX.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, “las mujeres no somos cobardes”, por lo que no se va a dejar doblegar y va a sacar adelante todo lo que respecta a la CDMX, hasta el fin de su mandato.

“Sí, estamos fuertes, somos parte de un movimiento y nosotros no podemos doblegarnos nunca frente a ninguna adversidad. Además soy la jefa de gobierno, tengo la responsabilidad de 9.2 millones de personas. Entonces jamás nos vamos a doblegar y vamos a sacar todo adelante, el Metro, todo adelante y no nos vamos a vencer. Las mujeres no somos cobardes”

