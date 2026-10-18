La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una Alerta Amarilla para las primeras horas del domingo 18 de octubre en la Ciudad de México.

Se pronostican temperaturas mínimas de 4 a 6 °C que afectarán directamente a seis demarcaciones específicas, entre ellas Álvaro Obregón, Tlalpan y Xochimilco.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones contra los cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada sobre los avisos climáticos oficiales.

Activan Alerta Amarilla en seis alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso meteorológico para este domingo 18 de octubre.

Clima en la CDMX (@SGIRPC_CDMX / X )

Luego de que se registrará frío durante las primeras horas de este domingo en la Ciudad de México, especialmente durante la madrugada y el amanecer en las zonas altas.

Se activó la Alerta Amarilla para la madrugada y mañana del domingo en seis alcaldías del sur y poniente:

Álvaro Obregón Cuajimalpa La Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Se pronostican temperaturas mínimas de 4 a 6 °C en estas demarcaciones y zonas altas.

El descenso en las temperaturas se debe a la llegada del Frente Frío número 2 y al avance de una masa de aire polar, fenómenos meteorológicos que están afectando a la CDMX desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de octubre.

Se prevé que para la mañana del domingo 18 de octubre se tenga un amanecer fresco a frío con bancos de niebla en las zonas altas.

Mientras que por la tarde se pronostica un ambiente templado (máxima estimada entre 16 y 23 °C) con cielo nublado y probabilidad de lluvias con chubascos, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Estas son las recomendaciones de Protección Civil ante las bajas temperaturas que se prevén en la CDMX para el domingo 18 de octubre

Debido a las condiciones climáticas que se esperan para la CDMX el domingo 18 de octubre, las autoridades de Protección Civil recomendaron:

Vestir ropa abrigadora sobre todo si se vive en zonas altas

Usar crema para hidratar la piel y evitar cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C (frutas y verduras).

Mantener una buena ventilación si se emplean calentadores o chimeneas en casa para evitar intoxicaciones

Para las posibles lluvias:

Llevar paraguas o impermeable al salir.

Extremar precauciones al conducir por pavimento resbaladizo y mantener encendidas las luces intermitentes.

No tirar basura en la calle para prevenir la obstrucción de los coladeras y drenajes.