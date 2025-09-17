La Ciudad de México (CDMX) abrió un centro de vacunación contra el sarampión, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber cómo ubicación, horarios y fecha.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, esta campaña de vacunación buscará aplicar más de 15 mil dosis contra el sarampión en las instalaciones del estacionamiento 3 del Estadio de Ciudad Universitaria.

Esta campaña de vacunación contra el sarampión se estará aplicando en las fechas del 17 al 19 de septiembre de 2025, lo único que debes hacer es llevar contigo tu Cartilla Nacional de Vacunación.

¿En qué horarios se aplicará la vacuna contra el sarampión en el Estadio de Ciudad Universitaria?

El estacionamiento 3 del Estadio de Ciudad Universitaria será sede del centro de la CDMX para aplicar vacunas contra el sarampión, del 17 al 19 de septiembre en un horario de 9:00 am a 15:00 pm.

Complementando este centro de vacunación contra el sarampión en la CDMX, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá algunos servicios gratuitos como:

Toma de presión

Medición de glucosa

Hasta ahora, los casos de sarampión en México han registrado los 4 mil 572 contagios confirmados y 9 mil 706 probables.

Con estas cifras, la CDMX ocupa el lugar número 12 de contagios de sarampión a nivel nacional, con 6 confirmados y 546 probables.