El caso por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas durante el festival AXE Ceremonia 2025 registró un avance judicial relevante luego de que un juez vinculara a proceso a siete personas y tres empresas presuntamente relacionadas con la organización y operación del evento.

La decisión en el caso Axe Ceremonia 2025 se tomó tras una extensa audiencia en la que se analizaron posibles irregularidades en materia de protección civil y seguridad.

Con esta resolución, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades por el accidente ocurrido en el Parque Bicentenario.

Caso AXE Ceremonia: ¿por qué fueron vinculados a proceso?

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló presuntas irregularidades en el cumplimiento del programa de Protección Civil del festival, particularmente por la instalación de una estructura decorativa que no estaba contemplada en el plan presentado ante las autoridades durante el AXE Ceremonia.

Entre las empresas vinculadas a proceso se encuentran:

Grupo Eco

Su filial Obra Negra

Operadora Eclectic, relacionada con la administración del Parque Bicentenario

Los imputados en el caso de AXE Ceremonia, son señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas el pasado 5 de abril del 2025,

El caso de la muerte de los fotoperiodistas ocurrió cuando una estructura metálica sostenida por una grúa cayó sobre Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas mientras cubrían el festival AXE Ceremonia para el medio Mr. Indie: Ambos murieron a consecuencia del accidente.

Estructura que colapsó en el Axe Ceremonia 2025 en CDMX (Especial)

Cabe recordar que María del Pilar “N”, encargada de Protección Civil del evento, ya había sido vinculada a proceso el 15 de octubre, y ahora con la nueva resolución, suman ocho personas físicas y tres empresas sujetas a proceso por el caso.

La vinculación a proceso no significa que los imputados hayan sido declarados culpables, pues el procedimiento continuará mientras avanzan las investigaciones y se determina la responsabilidad de cada uno en el caso AXE Ceremonia tras la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.