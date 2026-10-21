La Fiscalía CDMX detalló el papel de cada uno de los vinculados a proceso por el caso Axe Ceremonia 2025, en el que murieron los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera.

De acuerdo con autoridades capitalinas, las investigaciones pudieron constatar la posible responsabilidad de las siguientes personas en el colapso de una estructura metálica durante el AXE Ceremonia 2025:

Eduardo “N”: Representante legal de la empresa encargada de la administración del Parque Bicentenario Marcos Francisco “N”: Gerente de Operaciones Martín “N”: Representante legal de la empresa promotora del festival María “N”: Directora de Producción del festival Nathalie “N”: Representante legal de la empresa responsable de actividades de producción y ambientación Rodrigo Napoleón “N”: Director creativo Pedro “N”: Productor de eventos

El anuncio ocurre en medio de clamores de justicia por parte de la familiares y la reciente vinculación a proceso por homicidio de siete personas físicas y tres empresas.

Fiscalía CDMX (Captura de pantalla )

Juez impone medidas cautelares por caso Axe Ceremonia 2025

En un comunicado, la Fiscalía CDMX informó que la investigación obtuvo elementos que podrían constatar la responsabilidad de las siete personas en los hechos ocurridos en el Axe Ceremonia de 2025.

La investigación permitió identificar distintos ámbitos de responsabilidad relacionados con la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras involucradas en los hechos. Fiscalía de CDMX

Entre los hallazgos destaca un dictamen de mecánica forense que concluyó que la plataforma elevadora que cayó sobre las víctimas se utilizó para funciones para las que no estaba diseñada.

Como medidas cautelares, el juez determinó que las siete personas deberán presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y tendrán prohibido comunicarse con las víctimas indirectas.

Parque Bicentenario (Cuartoscuro)

Respecto de las tres empresas, se estableció un plazo de cinco días hábiles para exhibir las garantías económicas de 500 mil pesos. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el caso de Berenice Giles Rivera, las autoridades detallaron que una de las empresas, encargada de la administración del Parque Bicentenario, también fue vinculada a proceso por el homicidio culposo.

Caso Axe Ceremonia 2025: ¿De qué se le acusa a cada uno de los vinculados a proceso?

Además de María del Pilar, encargada de Protección Civil en el festival Axe Ceremonia, la Fiscalía de la CDMX dio a conocer los posibles niveles de responsabilidad de las siguientes personas en el accidente:

Eduardo “N”: por su responsabilidad en la implementación y seguimiento del Programa Especial de Protección Civil del recinto Marcos Francisco “N”: por su participación en la inspección previa al festival donde no se reportó la estructura que posteriormente colapsó Martín “N”: por estar relacionado con la planeación y distribución de espacios y estructuras del festival María “N”: por haber participado en la reunión donde se aprobó la instalación de cuatro plataformas elevadoras Nathalie “N”: por asumir obligaciones relacionadas con el montaje de las estructuras mediante una carta firmada Rodrigo Napoleón “N”: por participar en la instalación de las plataformas elevadoras Pedro “N”: por intervenir en la recepción y montaje de las plataformas elevadoras