ECO Live, conocida como La Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V., fijó su postura sobre el fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrido el 5 de abril de 2025 durante el Festival Ceremonia.

La empresa informó que concluyó el proceso de reparación integral del daño con la familia de Berenice Giles. Por su parte, aseguró que mantiene su disposición para alcanzar un acuerdo reparatorio con los familiares de Miguel Ángel Rojas, quienes decidieron continuar por la vía judicial.

ECO Live mantiene disposición para un acuerdo con la familia de Miguel Ángel Rojas

La compañía ECO Live reiteró que respeta la decisión de la familia de Miguel Ángel Rojas de continuar el procedimiento judicial, y señaló que su voluntad de alcanzar un acuerdo reparatorio permanece firme en cualquier etapa del proceso.

En contraste, explicó que el procedimiento de reparación integral del daño con la familia de Berenice Giles concluyó tras la suscripción de un acuerdo entre ambas partes.

Ocesa pierde amparo en el caso de Axe ceremonia (Michelle rojas)

ECO Live también aclaró aspectos relacionados con el seguro de responsabilidad civil del Festival Ceremonia. Señaló que la suma asegurada representa el límite máximo de cobertura de una póliza y no necesariamente el monto que se paga por un siniestro. Asimismo, sostuvo que la cifra difundida públicamente no corresponde a la cantidad que recibió.

La empresa indicó que el festival contaba con un seguro de responsabilidad civil conforme a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y que la póliza se hizo efectiva al cumplir el acuerdo suscrito con la familia de Berenice Giles.

Además, afirmó que los recursos del seguro están destinados a las familias de los fotoperiodistas fallecidos y no pueden utilizarse para otros fines. Según su posicionamiento, los recursos restantes permanecen en reserva para ese propósito.

ECO Live explica la vinculación a proceso por el caso Ceremonia

En el ámbito judicial, ECO Live confirmó que durante la audiencia inicial un juez de control vinculó a proceso a ocho personas y tres empresas por el delito de homicidio culposo, entre ellas La Agencia de los Socios.

La autoridad estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y determinó que las personas vinculadas continuarán el procedimiento bajo medidas cautelares.

La compañía sostuvo que la vinculación a proceso permite que la investigación avance bajo control judicial, pero precisó que la determinación de responsabilidades corresponderá exclusivamente al Poder Judicial al concluir el procedimiento.

ECO Live añadió que participará en el proceso con apego a la ley y cumplirá las medidas cautelares establecidas por el juez. Finalmente, la empresa reiteró sus condolencias y expresó su respeto a las familias, amistades y colegas de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.