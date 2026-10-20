La familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas consideró un avance significativo la decisión judicial que vinculó a proceso a directivos y empresas relacionadas con la organización del festival AXE Ceremonia 2025.

Después de más de 18 meses de exigir justicia por la muerte de nuestro hijo y hermano, Miguel Ángel Rojas Hernández, finalmente conseguimos que las empresas y personas imputadas por su muerte sean vinculadas a proceso penal Familia de Miguel Ángel Rojas

La resolución representa uno de los momentos más importantes en la búsqueda de justicia por la muerte de Rojas y de Berenice Giles, quienes perdieron la vida tras el colapso de una estructura metálica durante el AXE Ceremonia 2025

Para los familiares, el proceso por homicidio culposo también abre el debate sobre las condiciones de seguridad laboral que enfrentan periodistas, fotógrafos y trabajadores de espectáculos.

Familia de Miguel Ángel Rojas, comunicado (Comunicado )

Familia de Miguel Ángel Rojas celebra la vinculación a proceso de empresas y directivos por el Caso Axe Ceremonia

A través de un comunicado, familiares de Miguel Ángel Rojas celebraron que, a 18 meses de lucha, finalmente un juez penal vinculó a proceso a empresas y personas responsables del Festival Axe Ceremonia 2025.

La carta detalla que durante la madrugada del 20 de octubre de 2026, el juez de control José Luis Palacios Fernández consideró que existen elementos de prueba suficientes contra tres personas morales:

La Agencia de los Socios, S.A.P.I. de C.V., perteneciente a Grupo ECO

O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V., también perteneciente a Grupo ECO

Operadora Eclectic, S.A. de C.V., administradora del Parque Bicentenario

Por su parte, las personas físicas vinculadas desempeñaban funciones de dirección, representación, producción y operación dentro de las tres empresas al momento de los hechos.

En relación al caso, la familia de Miguel Ángel Rojas también denunció que empresas -principalmente Grupo Eco- negaron ante el juez las responsabilidades que públicamente habían asumido.

Para nuestra familia, esta contradicción evidencia la enorme distancia entre el discurso público de las empresas con el que pretenden proyectar una imagen de responsabilidad y compromiso con las víctimas. Familia de Miguel Ángel Rojas

Familia de Miguel Ángel Rojas, comunicado (Comunicado )

Caso Axe Ceremonia: Presuntos responsables enfrentarían cinco años de prisión o disolución de empresas

En caso de ser encontrados culpables, el caso Axe Ceremonia podría culminar en una pena de prisión de hasta 5 años para las personas físicas, y la disolución en el caso de las empresas.

La imputación se sustentó en que existía una serie de decisiones negligentes y omisiones relacionadas con la planeación, contratación, autorización, montaje y supervisión de las grúas Genie utilizadas para sostener figuras publicitarias durante el festival. familia de Miguel Ángel Rojas

La familia de Miguel Ángel Rojas señaló que su intención es que se reconozcan las condiciones de vulnerabilidad en las que trabajan fotógrafos, periodistas, personal técnico y personal de eventos.