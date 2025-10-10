Autoridades informaron que un cadáver fue descubierto durante los trabajos de demolición del hospital Gonzalo Castañeda ISSSTE Tlatelolco, en la CDMX, que se encuentra abandonado desde 2011.

Al respecto, se informó que se tratan de los restos de una persona que se localizaron al interior de una cisterna, por lo que hasta el sitio se trasladaron servicios de rescate y autoridades judiciales.

Pero, ¿qué hay detrás del cadáver descubierto en medio de las labores para la demolición del ISSSTE Tlatelolco, que está abandonado desde 2011? Te contamos la historia del hospital.

Descubren cadáver durante demolición del ISSSTE Tlatelolco

Durante los trabajos de demolición del ISSSTE Tlatelolco, abandonado desde 2011, el jueves 9 de octubre se reportó el descubrimiento de cadáver dentro de una cisterna operativa del edificio.

El hallazgo ocurrió en el área de urgencias del hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en donde se proyecta construir una nueva unidad médica.

Tras el hallazgo, bomberos realizaron el rescate del cadáver, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acordonaron el predio y peritos de la Fiscalía capitalina iniciaron el levantamiento forense.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar identidad, causa de muerte y antigüedad, sin que hasta el momento se sepa si se trata de un cuerpo abandonado de forma reciente.

¿Por qué abandonaron el ISSSTE Tlatelolco? Esta es su historia

El hospital ISSSTE Tlatelolco, Gonzalo Castañeda, fue inaugurado en el año de 1964 como parte del sistema médico del ISSSTE y en él, se habilitaron servicios de hospitalización general, cirugía y consulta externa.

Durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, el inmueble sufrió daños estructurales, a pesar de lo cual no colapsó, por lo que continuó operando con restricciones mientras se reforzaban áreas críticas.

A lo largo de los años noventa y la década de los 2 mil, el ISSSTE Tlatelolco enfrentó un deterioro progresivo, recortes presupuestales y una reducción de servicios que disminuyeron su capacidad operativa.

Hospital ISSSTE Tlatelolco en la década de los 60 (Especial)

Debido a las progresivas condiciones de alto desgaste en sus estructuras y la falta de recursos para operar los servicios que ofrecía el ISSSTE Tlatelolco, terminó completamente inhabilitado.

En el año 2011, tras una inspección técnica a cargo de Protección Civil, el ISSSTE decidió cerrar el hospital por riesgo de colapso, dejando el inmueble abandonado y sin la reubicación formal de sus funciones.

A lo largo de 12 años, el edificio del ISSSTE Tlatelolco permaneció cerrado y como tal, el inmueble luce con ventanas selladas y acceso restringido, convirtiéndose en un símbolo de abandono en la zona norte de la Ciudad de México (CDMX).

Años más tarde, en julio de 2025, se inició la demolición del edificio con el fin de arrancar la construcción de una nueva unidad médica que busca recobrar la importancia del hospital al brindar atención a 100 mil derechohabientes.

Hospital ISSSTE Tlatelolco abandonado (gobierno de México)

ISSSTE Tlatelolco, abandonado desde 2011, ha inspirado mitos y leyendas

Tras ser abandonado en 2011, el hospital ISSSTE Tlatelolco ha inspirado diversas historias sobre supuestas apariciones y fenómenos sobrenaturales como llantos, voces en los pasillos vacíos y hasta un “doctor fantasma”.

En redes sociales, vecinos han compartido testimonios sobre supuestas luces encendidas en pisos superiores aún cuando el edificio no tiene conexión eléctrica desde que fue abandonado.

Los relatos sobre presuntas sombras humanas moviéndose entre cortinas y ventanas rotas, han provocado que creadores de contenido enfocado en las exploraciones urbanas, hayan realizado diversas visitas en el hospital.

En algunos videos, se asegura que se han captado sonidos en el área de pediatría del ISSSTE Tlatelolco, como supuestos llantos de bebés, juguetes desplazados o ecos sin fuente clara ni presencia física.

Asimismo, se indica que en el quirófano sur del ISSSTE Tlatelolco, se han documentado instrumentos acomodados, superficies limpias pese al polvo generalizado, lo que se atribuye a una enfermera fallecida.

Sobre la presunta presencia de seres extranormales en el inmueble que está en proceso de demolición, existen videos en los que se asegura, se exhibe la aparición de un “doctor fantasma”.