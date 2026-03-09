La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una ficha para localizar a Isidro Delgado Cervantes, conocido como Barnaby, quien desapareció el 6 de diciembre de 2025 en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

El caso generó polémica porque Barnaby es popular en redes sociales gracias a Osmanito y a dos colaboraciones con la cantante Bellakath.

Mientras su familia lo reporta como desaparecido, Osmanito asegura que siempre estuvo en situación de calle y que ahora lo apoya, rechazando que esté escondido o privado de libertad.

Buscan a Barnaby, persona en situación de calle con quien Bellakath colaboró

Con una ficha de búsqueda mostrada por el reportero Carlos Jiménez, se informó que la familia de Isidro Delgado Cervantes conocido en redes como Barnaby, estaba extraviado desde diciembre de 2025.

Datos otorgados, apuntan señas particulares de Barnaby, así como su última localización en la alcaldía Venustiano Carranza en la CDMX, explicando que “padece discapacidad intelectual”.

Sin embargo, esta ficha de búsqueda llamó la atención debido a que Barnaby es popular en redes sociales gracias a contenido que le crea Osmanito y porque ha hecho colaboraciones con Bellakath.

Ficha de búsqueda de Barnaby. (@c4jimenez)

Bellakath responde a ficha de búsqueda de Barnaby

La ficha de búsqueda de Barnaby desató polémica en redes sociales, porque el reportero Carlos Jiménez argumentó que la cantante Bellakath junto con Osmanito “lo tienen haciendo videos en TikTok”, pero ella ya reaccionó.

Con una respuesta pública al reportero, Bellakath aseguró que solo ha hecho dos colaboraciones con Barnaby, mismas en las que ella ha asumido responsabilidad de los gastos.

Asimismo, explicó que Barnaby “era una persona en situación de calle” siendo que Osmanito “lo rescató” y que la misma familia del presunto desaparecido deberían agradecer que está bien luego de que ellos lo llevaron a esa situación.

“Yo no lo tengo haciendo videos, hemos hecho 2 collabs [colaboraciones], de las cuales yo he pagado comidas y hasta fuimos x [por] ropa, él era una persona en situación de calle, y la familia de Osman [Osmanito] lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su ‘familia’ lo echara a la calle y lo golpeara”. Bellakath, cantante.

Bellakath responde a Carlos Jiménez sobre su vínculo con Barnaby. (@labellakath)

Osmanito aclara que no tiene escondido a Barnaby y que siempre vivió en la calle

Tras la polémica que se generó con la ficha de búsqueda de Barnaby, así como Bellakath, Osmanito externó su descontento a que su familia lo esté buscando cuando ya es viral en redes sociales.

Según la versión de Osmanito, la gente que vive cerca de su barrio en la CDMX, saben que Barnaby tenía mucho tiempo en situación de calle, siendo que no desapareció desde diciembre de 2025.

Asimismo, explicó que Barnaby tampoco está desaparecido porque él no lo tiene escondido, que al contrario lo adoptó [aunque no legalmente] y le brinda bienestar.

“Aquí todos saben dónde anda Barnaby, yo no lo tengo escondido. De hecho yo soy el que lo grabo, y si lo grabo y lo hago viral ¿cómo lo voy a tener escondido? (...) como de esos seis meses para acá ya están buscando a Barnaby cuando él ya tiene más de 15 años en situación de calle”. Osmanito, tiktoker.

Por otra parte, externó que los videos con Bellakath solo son colaboraciones y que ella no tiene que ver con Barnaby, aunque sí explicó que junto con la cantante estaban buscando la forma de ayudarlo con colecta de ropa y ayuda psicológica.