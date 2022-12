Bad Bunny, además de dar un concierto en el estadio Azteca, pudo estar completamente gratis en el Zócalo; sin embargo, no se presentó por una curiosa razón.

Así como lo lees, la clonación de boletos por Ticketmaster y el caos provocado en el Coloso de Santa Úrsula pudo evitarse si tan solo Bad Bunny hubiese aceptado dar show musical en la plancha del Zócalo capitalino.

Esto fue revelado por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través de una de sus Instagram stories, donde explicó por qué Bad Bunny no estuvo gratis en el Zócalo.

Escenario en el que grandes artistas y agrupaciones se han presentado para deleite de todo el público de la CDMX.

Bad Bunny (@badbunny.Oficiall / Instagram)

¿Por qué Bad Bunny no estuvo gratis en el Zócalo?

Bad Bunny no estuvo gratis en el Zócalo de la Ciudad de México porque, según Claudia Sheinbaum, “no tiene fechas próximas para poder venir”, a pesar de que lo han buscado.

Dicha situación, la dio a conocer Claudia Sheinbaum luego de ser cuestionada sobre si traería a Bad Bunny para que dé un concierto en la plancha del Zócalo.

“Uy, no, ya lo buscamos, le dijimos que venga pero no tiene días...Ya buscamos a Bad Bunny pero dice que no tiene fechas próximas para poder venir”.

Instagram storie de Claudia Sheinbaum hablando de Bad Bunny gratis en el Zócalo (@claudia_shein / Instagram)

Aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México mientras hablaba por teléfono con una joven que aseguraba se había quedado son boletos para ver a Bad Bunny en el Estadio Azteca.

Evento que como sabemos se ha visto empañado por las malas practicas, reventa y mal servicio de Ticketmaster, las cuales quedaron evidenciadas con miles de fans que no pudieron ingresar al Coloso de Santa Úrsula.

Bad Bunny (@badbunnyinfope / Twitter)

¿Bad Bunny puede dar un concierto gratis en el Zócalo?

Aunque es el deseo de muchos, no se sabe si Bad Bunny podría dar un concierto gratis en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

La agenda del Conejo malo sería un factor determinante para que esto suceda y por lo menos para el 2023 esto no parece factible.

Esto porque Bad Bunny anunció que para el año que viene se tomará un descanso de los escenarios para pensar en su salud física y mental.