Sigue el caos en la entrada del concierto de Bad Bunny; se ha hecho viral un video donde una fan muestra lo que está sucediendo, al no dejarla pasar a pesar de que su boleto es legítimo.

Identificada como “Tatis” en redes sociales, y con evidentes lagrimas en los ojos, menciona que a ella no le permitieron el acceso en la entrada del Estadio Azteca al concierto de Bad Bunny.

La excusa que le dieron es que supuestamente había problemas con su compra, ella se comunicó con el banco y le dijeron que todo estaba bien.

El cargo se había hecho y el boleto debería de ser suyo.

Además no es la única en esa situación, junto con ella hay otras 200 personas que llevan horas esperando entrar al concierto de Bad Bunny.

Para que ahora les dejen en la calle y sin una explicación real.

Tras varios intentos, e incluso una posible esperanza, “Tatis” declaró que ya no pudo entrar al concierto de Bad Bunny del 9 de diciembre.

No obstante, prometió que lo volverá a intentar porque no se resigna a no ver a Bad Bunny.

Fan no pudo entrar al concierto de Bad Bunny (Especial)

Reventa sería la culpable del caos en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca

Aunque “Tatis” no lo menciona, en otros videos de personas afectadas, se puede ver cómo estas acusan a Ticketmaster y la reventa de haberles afectado con sus boletos para Bad Bunny.

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta el momento, los empleados de las puertas del Estadio Azteca, así como responsables en general, quitan los boletos por supuesta “clonación”.

Sin embargo, muchos piensan que los boletos fueron clonados por la misma Ticketmaster para revenderlos.

Sin importar que los fans hicieron su compra los mismos lineamientos que la empresa dictó para ver a Bad Bunny.

Hay algunos inconvenientes con los boletos que se liberaron estos últimos días de Bad Bunny, ya que los encargados de accesos, están rompiendo los boletos y se los están quedando. NO DEJEN QUE SE QUEDEN CON SU BOLETO. QUE NO LOS ENGAÑEN.

Si pueden lleven INE y la tarjeta. pic.twitter.com/kcZr4swTU5 — 皿 (@ailoviutl) December 9, 2022

Que o se prestaron para la reventa de boletos de Bad Bunny o los scaner no sirven, pues no se encuentra otra explicación a lo que sucede.

La única respuesta que les han dado es que vayan a taquillas y “tal vez” les hagan el reembolso por sus pases; pero nada de poder entrar al concierto de Bad Bunny.

Ticketmaster ausente en caos por el concierto de Bad Bunny

A pesar de que el caos en el Estadio Azteca por el concierto de Bad Bunny ha imperado todo el viernes 9 de diciembre, ni Ticketmaster ni OCESA han dado una declaración al respecto.

De hecho, en algo que parece una broma cruel, OCESA publicó en sus redes sociales una imagen promocionando el concierto de Bad Bunny, esto apenas hace 4 horas.

Cuando se comenzaron a retirar los boletos para ver a Bad Bunny.

Publicación de OCESA sobre Bad Bunny (Especial)

Obviamente estas actitudes de Ticketmaster y OCESA fueron bastante criticadas por fans, quienes preguntan el por qué se están rompiendo boletos y señalando que la gente se les debería ir encima.

A mencionar que al momento que se redacta esta nota, aún no hay nada claro con los accesos, a pesar de que el concierto de Bad Bunny empezaría a las 20:30 horas.

Comentarios sobre el concierto de Bad Bunny (Especial)

Con información de Twitter e Instagram