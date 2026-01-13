La titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), Ana Villagrán, enfrenta acusaciones de amenazas a personal del hospital veterinario de la CDMX.

La periodista Liliana Gómez reveló que Ana Villagrán habría amenazado a los trabajadores del hospital veterinario CDMX con presentar denuncias penales si difunden información sobre las condiciones en las que opera dicho centro.

Esto toda vez que desde hace un año habrían presentado un escrito para señalar carencias de insumos, medicamentos y riesgos sanitarios con los que trabajan.

Acusan a Ana Villagrán de amenazar a personal de hospital veterinario en CDMX si revelan condiciones laborales

De acuerdo con una circular interna enviada al personal, revelada por Liliana Gómez, Ana Villagrán advierte que la divulgación de información relacionada con el funcionamiento del hospital veterinario podría constituir una falta administrativa grave y derivar en una denuncia ante el Ministerio Público.

En este sentido, el documento, firmado por la propia titular de AGATAN, cita el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales con dichos señalamientos.

Médicos veterinarios y personal operativo habrían señalado que las deficiencias ya han sido reportadas tanto a Roberto Cordero, director del Hospital Veterinario, como a Ana Villagrán, sin una respuesta hasta el momento .

Los trabajadores también denunciaron condiciones sanitarias inadecuadas tras el ingreso de perros rescatados durante el programa “perros peregrinos”.

Según testimonios, los animales fueron alojados en oficinas del personal que no cuentan con ventilación ni drenaje, lo que provocó hacinamiento y el contagio de moquillo dentro del hospital.

Hasta el momento autoridades de la CDMX no se han pronunciado al respecto, a la espera de una postura ante estos señalamientos contra Ana Villagrán.