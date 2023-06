Este 23 de junio se cumple un año del feminicidio de la cantante Yrma Lydya, de 21 años, a manos de su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer de 79 años.

El feminicidio de Yrma Lydya consternó a todo México pues ocurrió dentro del lujoso restaurante Suntory el 23 de junio de 2022 cuando el abogado Jesús Hernández Alcocer disparó en contra de su esposa.

En torno a este feminicidio existen demasiadas dudas, como la diferencia de edades, el historial de violencia del abogado Jesús Hernández Alcocer, y las inconsistencias legales.

Es por este motivo, que te presentaremos qué es lo que ha sucedido con el caso a un año del feminicidio de Yrma Lydya, hecho que demostró la violencia contra mujeres.

La cantante Yrma Lydya de 21 años, cuya carrera en el regional mexicano a penas comenzaba a despegar, murió tras recibir tres impactos de bala en el tórax.

Su feminicida fue su propio esposo, Jesús Hernández Alcocer de 79 años, quien le disparó luego de haber protagonizado una fuerte pelea cuando ambos iban a firmar su divorcio.

El abogado intentó huir de la escena, pero finalmente fue detenido en compañía de su chofer, para días después ser vinculado a proceso en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para vincular a ambos hombres por el crimen doloso.

En septiembre, Jesús Hernández Alcocer dio su testimonio en el que afirmo “ no saber quién es Yrma Lydya” pues, supuestamente, todo su matrimonio era una mentira en la que él sufría violencia.

Jesús Hernández Alcocer rompió el silencio en el que se mantuvo y afirmó desconocer el nombre y edad real de su propia esposa , además, dijo haber sido engañado y utilizado.

“Ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna (...) Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”.

Jesús Hernández Alcocer