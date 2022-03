Un día antes de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, un dirigible voló sobre la Ciudad de México (CDMX) con la leyenda “10 feminicidios al día”.

Un dirigible con la leyenda de “10 feminicidios diarios” sobrevoló la CDMX como parte de las protestas por el 8M o Día Internacional de la Mujer.

A pesar de las vallas que se han instalado en la ruta de la marcha, el dirigible cumplió el objetivo de exaltar el dolor por las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en el país.

Y, quiza, lo más importante: No dejar que el caso de ninguna mujer sea olvidado.

Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás pic.twitter.com/BJdZAAYkur

Algunas señalaron en redes sociales que, ya que se han colocado muros y vallas mientras se les prohíbe hacer pintas, romper y quemar cosas, " entonces subimos porque en el cielo no hay límites”.

En muestra de apoyo por la manifestación contra los feminicidios con el dirigible, otras más reiteraron que “somos la voz de las que ya no están”.

El dirigible es una protesta contra los feminicidios que a diario se registran en el país, además de los ataques y censura que se lanzan contra el movimiento feminista donde se les acusa de “caer en provocaciones” de los conservadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que las acciones violentas como las pintas y los destrozos no son feministas, sino actos de política reaccionaria en contra de su gobierno.

Ante las diversas declaraciones que distintos gobiernos han hecho, mujeres decidieron protestar “con dolor en el cielo”.

Además aclararon que " volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno” porque a las mujeres siempre se les ha dicho qué hacer y qué no, pero en el cielo “no hay límites”.

“Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras de tiempo, ni fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras,existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: Ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo. Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: Entonces también subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”