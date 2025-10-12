Antela tus viajes del 13 de octubre, pues se prevén bloqueos en el Estado de México en diferentes puntos que enseguida te compartimos.

Bajo distintas causas, se prevé que haya bloqueos en el Estado de México para arrancar la semana el 13 de octubre.

Bloqueos en el Estado de México: Cierres para el 13 de octubre en estos puntos

Para que lo tengas en cuenta al momento de tus traslados en el Estado de México, hasta el momento se han anunciado el cierre de tres vialidades para el 13 de octubre.

Desde las 8:00 am se prevé cierre en Periférico Norte a la altura del puente al parque Naucalli, por la desaparición de Kimberly el 2 de octubre en Naucalpan, Estado de México.

Aunque aún no hay hora de duración, se cree que el cierre en Periférico Norte por Kimberly tendrá una duración de 24 horas.

Nuevas pistas en el caso Kimberly Moya: Fiscalía del Edomex cateó vivienda en Naucalpan

Por otra parte, en Tlalnepantla, Estado de México, a la altura de la carretera México–Pachuca se cree podrá haber cierres el 13 de octubre desde las 7:00 am.

El lugar exacto será a la altura del Risco, en la colonia Constitución, con el motivo de vecinos inconformes con la construcción de “más de 700 departamentos” en el Consorcio ARA.

Finalmente, el 13 de octubre se cree que permanecerá cerrada a partir de las 8:00 am la avenida Luis Donaldo Colosio en Naucalpan, Estado de México por el aumento de pasaje en el transporte público.