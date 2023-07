La FGR investiga a Gustavo Darwin Aguirre Castro, un anestesiólogo de Los Cabos, Baja California, quien contó que compró fentanilo para uso médico, pero las autoridades aseguraron su casa con perros, drones y armas.

“Ya tengo casi un mes sin casa, la FGR la clausuró por haber comprado legalmente un medicamento controlado (fentanilo) aún sabiendo que mi compra era de forma legal, con todos los permisos ante la autoridad”, dijo en un video.

Gustavo Darwin Aguirre Castro explicó el 23 de julio de 2023 que no solo el se quedó sin casa, sino también sus dos hijas menores de edad, además aseguró contar con título y cédula profesional que lo acreditan como anestesiólogo.

En ese sentido, asegura contar con un recetario con código de barras el cual intentó mostrar a los elementos de la FGR, así como sus documentos, pero los elementos lo desestimaron y procedieron con un cateo en su casa.

Fentanilo (Especial)

VIDEO: Anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro: “El fentanilo líquido no es el mismo con que se procesan las drogas”

El anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro explicó contaba con un servicio de abogados muy bueno, al cual acudió para buscar ayuda legal, pero en cuanto mencionó la palabra fentanilo, le cerraron las puertas.

“No, no, no doctor, su póliza no cubre ese tipo de problemas”, relató. Después buscó una segunda opción que de defensa que le explicó que era inocente y no tendría porque tener problemas, pero tampoco siguieron su caso.

Entonces buscó a un tercer abogado, “el doctor Antonio Juárez”, dijo, quien sí decidió atender su caso y trasladarse a Los Cabos para darle seguimiento, además brindarle ayuda psicológica tras el aseguramiento de su casa.

“Nosotros no somos narcotraficantes, el mismo fentanilo líquido no es el mismo con que se procesan las drogas. Es ilógico que nos tahcen de narcotraficantes. No es viable químicamente”, aseguró el anestesiólogo.

Anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro teme que elementos de FGR “vayan a agregar una pendejada” en su casa

El anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro subió un segundo video el 26 de julio con el cual actualizó su situación con la FGR. “A la fiscal se le ocurre ir sin una orden y entrar a la casa, según, para cambiar los sellos”.

Gustavo Darwin Aguirre Castro dijo que los elementos de la FGR quitaron los sellos y entraron a su casa. “Tengo miedo de que vayan a agregar una pendejada”. En ese sentido, dejó registro de que el no estaba presente en el acto.

“Que le bajen a los pinches huevos y que empiecen a hacer la ley”, reclamó el anestesiólogo. “Dejen de andar abusando de los médicos ya, no somos unos pinches delincuentes como quieren ustedes”, dijo.