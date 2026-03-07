Ataque con coche bomba en Luis Moya, Zacatecas: lo que se sabe

Autoridades del estado de Zacatecas confirmaron que la Comandancia del municipio de Luis Moya fue atacada con un presunto coche bomba.

De acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, titular de la Secretaría de gobierno estatal, el ataque en Luis Moya ocurrió la tarde del jueves 5 de marzo, el cual, dejó un saldo de tres policías heridos.

Ataque con coche bomba en Luis Moya, Zacatecas dejó tras policías heridos

Autoridades manifestaron que hombres desconocidos abandonaron un auto cargado con explosivos en las inmediaciones del centro policiaco.

Tras abandonar el vehículo los sospechosos huyeron con rumbo desconocido, haciendo explotar la unidad de manera remota.

Esto provocó un fuerte operativo por parte de fuerzas municipales, estatales y federales, con la intención de ubicar a los responsables de este ataque.

Reportes señalan que el estallido del auto provocó afectaciones en diversas propiedades cercanas a la Comandancia, como ventanas rotas y al menos dos patrullas que resultaron inutilizadas.

Rodrigo Reyes Mugüerza manifestó que la Fiscalía de Zacatecas ya investiga lo sucedido, con la finalidad de determinar los motivos de este ataque, así como saber si existían amenazas en contra de la policía municipal de Luis Moya.