Alfredo Ramírez Bedolla informó que con la apertura del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Apatzingán, más de 600 elementos fortalecerán la seguridad en el municipio y en la región de Tierra Caliente, aumentando la operatividad y la atención inmediata a la población.

Infraestructura estratégica

El cuartel, ubicado en la comunidad de Cenobio Moreno, permitirá mejorar la presencia, logística y capacidad operativa de la Guardia Nacional, garantizando respuestas más rápidas y efectivas ante hechos delictivos en zonas críticas de la región.

Coordinación interinstitucional

El gobernador destacó la colaboración entre la Guardia Nacional, Secretaría de Defensa, fiscalías y la Guardia Civil estatal, integrando esfuerzos con el Gobierno de Michoacán para fortalecer la estrategia de seguridad en todo el estado.

Ejes de operación

El coronel Carlos Alberto Thompson señaló que la instalación permite consolidar la Guardia Nacional, atender causas delictivas, fortalecer investigación e inteligencia y asegurar la coordinación eficaz con autoridades federales, estatales y municipales, garantizando un trabajo integral de seguridad.