El estado de Aguascalientes a cargo de Tere Jiménez, se mantiene entre las entidades del país que destacan por su capacidad para atraer nuevas inversiones y consolidar proyectos de expansión empresarial, de acuerdo con un análisis realizado por Mexico Industry, revista especializada en el sector manufacturero.

Con datos de la Secretaría de Economía, se establece que tan sólo durante junio y julio de 2026, el estado registró cuatro importantes anuncios de inversión que, en conjunto, representan más de 140 millones de dólares y la generación de alrededor de mil empleos, lo que refleja la confianza del sector productivo en las condiciones de competitividad que ofrece la entidad.

Estos proyectos forman parte de la dinámica de crecimiento que mantiene Aguascalientes como un polo estratégico para el desarrollo industrial, gracias a su infraestructura, ubicación geográfica, disponibilidad de talento y condiciones favorables para la operación de empresas nacionales e internacionales.

Aguascalientes destaca entre los estados con mayor atracción de inversiones. (cortesía)

Inversiones de gas natural y automotriz impulsan a Aguascalientes

Entre las nuevas inversiones destaca Esentia, empresa líder en infraestructura para el suministro de gas natural en México, cuyos directivos dieron a conocer la construcción de la Estación de Compresión Aguascalientes, misma que permitirá ampliar la capacidad de transporte y comercialización en la región Centro-Occidente del país.

A esta inversión se suma la expansión de LORESA, empresa orgullosamente Aguascalentense, que anunció la ampliación de sus operaciones mediante la construcción de una nueva planta de producción. Este proyecto permitirá incrementar su capacidad de manufactura y responder a la creciente demanda nacional de remolques, semirremolques, plataformas, volteos, tractocamiones y unidades especializadas para el transporte de carga.

Por otro lado, la empresa Huatai Mould anunció la instalación de una planta de producción en el estado, proyecto que permitirá fortalecer la cadena de suministro de la industria automotriz.

Adicionalmente, directivos de Magna International, uno de los principales proveedores automotrices a nivel mundial, externaron su intención de establecer operaciones en el estado.

Con estos proyectos, Aguascalientes reafirma su posición como un destino atractivo para invertir y crecer, donde cada nueva inversión fortalece a las empresas, genera empleos y abre más oportunidades para las familias.