La continuidad del conflicto en Medio Oriente mantiene presiones sobre diferentes actividades económicas y dificulta establecer previsiones sobre los mercados internacionales. Alejandro Rassam Baroudi señaló que uno de los principales efectos derivados de la situación se encuentra en la volatilidad asociada con los precios del petróleo, cuyo comportamiento repercute en los costos de producción, los fletes y la logística.

El escenario también representa un factor de incertidumbre para las cadenas de suministro, debido al impacto que los mayores costos pueden generar en el traslado y disponibilidad de bienes de consumo. Alejandro Rassam Baroudi explicó que, mientras no exista un acuerdo que permita concluir el conflicto, resulta complicado determinar la evolución de las principales variables económicas.

El incremento de los costos relacionados con petróleo, producción, fletes y logística termina teniendo efectos sobre diferentes partes de la cadena de suministro. Alejandro Rassam Baroudi.

La situación internacional ha generado además dificultades para elaborar proyecciones económicas. Entre las variables cuyo comportamiento resulta complejo de anticipar se encuentran los mercados, el tipo de cambio y distintos indicadores relacionados con la actividad económica.

Alejandro Rassam Baroudi advierte efectos del petróleo en costos y logística

De acuerdo con Alejandro Rassam Baroudi, la duración del conflicto constituye uno de los factores que actualmente impiden determinar con precisión el comportamiento futuro de estos indicadores. La falta de una definición sobre el término de las confrontaciones mantiene abierto un escenario sujeto a modificaciones.

Los efectos observados durante 2026 también podrían presentar cambios durante el siguiente año. En este sentido, Alejandro Rassam Baroudi señaló que existe la posibilidad de que algunas de las afectaciones registradas actualmente puedan revertirse en 2027.

Las proyecciones son inciertas, pero algunos de los efectos económicos que se han presentado durante 2026 podrían revertirse el próximo año. Alejandro Rassam Baroudi.

El comportamiento de los precios energéticos continúa siendo un elemento relevante para las actividades productivas y logísticas. Su influencia sobre los costos de fabricación y transporte puede trasladarse hacia los bienes de consumo y otros sectores vinculados con las cadenas de suministro.

Ante este escenario, Alejandro Rassam Baroudi señaló que el seguimiento de los mercados será determinante para conocer la evolución de las condiciones económicas. Sin embargo, mientras continúe el conflicto sin un acuerdo definido, persisten dificultades para establecer pronósticos sobre el tipo de cambio y otros indicadores.