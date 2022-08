En cantante mexicano de origen venezolano Enrique Guzmán, ofrecerá una serie de shows, sin embargo, dio a entender que la edad y la falta de práctica, no le permite cantar como lo hacía antes.

Recordemos que, debido a la pandemia, Enrique Guzmán hizo una pausa en su carrera como cantante; aunque no dejó de hacer pequeños proyectos, perdió algo de práctica.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde el intérprete hizo las polémicas declaraciones.

¿Qué fue lo que dijo Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán explicó que, el dejar de trabajar, lo hizo perder algo de práctica, tras ser cuestionado al respecto por la conductora mexicana Pati Chapoy de 73 años.

El famoso aseguró que tendía que fingir que sabe cantar, para que la gente asistiera a sus presentaciones.

Enrique Guzmán (Agencia México.)

“Se hace un callo que luego, hay que... Tendré que inventar que todavía puedo cantar”, comentó.

Posteriormente, explicó que no sabe si aún puede cantar o no, sin embargo, lo hará como siempre lo ha hecho: “No tengo otra forma de cantar, más que como sé”.

Detalló que, aunque muchos critican su forma de pensar, a muchos otros también les gusta cómo hace su trabajo, por lo que no se detiene demasiado a pensar en lo que la gente opina sobre su voz.

“Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta”, dijo Enrique Guzmán para concluir.

El cantante iniciará su pequeña gira con un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 28 de agosto

Visitará también el Auditorio de la UAEM en Cuernavaca el 15 de octubre, Arena Monterrey de Nuevo León el 19 de noviembre y Mérida el 18 de febrero del próximo año.

¿Enrique Guzmán está invitado al homenaje a Silvia Pinal? Él responde

Enrique Guzmán confesó que no había sido invitado al homenaje que se realizará en vida a Silvia Pinal.

Sin embargo, este viernes recibió la invitación y aseguró que asistiría al evento, que se llevará a cabo este 29 de agosto.

“No me habían invitado, ayer me llegó la invitación, me dio mucho gusto porque este tipo de agasajos en vida son muy interesantes”, declaró Enrique Guzmán finalmente.