¿Enrique Guzmán será invitado al homenaje de Silvia Pinal? Esto es lo que sabemos luego de que el cantante de 79 años de edad reveló que por el momento su presencia no ha sido solicitada.

A un mes de que se realice el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre las declaraciones que había hecho Enrique Guzmán en la que reveló que no había recibido la invitación.

De manera contundente, Sylvia Pasquel de 72 años de edad reveló si Enrique Guzmán será uno de los asistentes al homenaje de Silvia Pinal de 90 años de edad.

En medio de la controversia por el estado de salud de Silvia Pinal tras su regreso al teatro, se anunció que la actriz tendrá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

El homenaje de Silvia Pinal se llevará acabo el día 29 de agosto de este 2022 en Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

A un mes de que se realice, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre si asistiría al homenaje de Silvia Pinal. De manera contundente el cantante destacó que aunque le gustaría, no lo habían invitado.

Las declaraciones de Enrique Guzmán causaron gran controversia, es por ello por lo que Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre si se tenía pensado invitar al cantante.

En entrevista compartida por el programa ‘Sale el Sol’, Sylvia Pasquel señaló que todavía no ha mandado las invitaciones y le mandó un mensaje a Enrique Guzmán.

“Yo no he mandado todavía las invitaciones, pero díganle a Enrique que no se preocupe”

Sylvia Pasquel