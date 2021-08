Ya no quieren ver a Maki Moguilevsky en Netas Divinas

La producción de Netas Divinas está en aprietos y es que desde que salió Paola Rojas del programa tras dar positivo a Covid-19, la presencia de Maki Moguilevsky, su suplente, ha causado disgusto entre la audiencia.

Y es que los televidentes tachan de retrograda, machista e incoherente a Maki Moguilesvsky quien se metió en un conflicto con Natalia Tellez al opinar sobre si el hombre debe cuidar a la mujer .

Mientras que Natalia Tellez defendía a su independencia, asegurando que puede cuidarse y hacerse cargo de sí misma, razón por la que no necesita estar en una relación, Maki Mooguilevsky opinó lo contrario.

La actriz comenzó asegurando que desde entró el feminismo, el hombre perdió un respeto y que desde hace muchos años está establecido que “el hombre debe cuidar a la mujer”.

Así como aseguró que se siente desprotegida cuando no está acompañada de su pareja pese a que a los 19 años se volvió independiente...

Al ver que Natalia no aceptaba su punto y que ésta insistía en que muchas mujeres que no se sienten desprotegidas sin un hombre, Maki Moguilevsky la señaló por demeritar la “caballerosidad”.

“Yo no espero del otro, yo en lo personal siempre he sido una persona independiente, autosuficiente”, subrayó la exesposa de Soler pero volvió asegurar que se siente desprotegida cuando su pareja no ve por ella.

El debate donde Maki terminó confundiendo la caballerosidad con protección y soledad , generó una ola de reacciones en redes sociales, pues los televidentes pidieron la salida de la ex de Juan Soler.

“Maki: no generalices a los mexicanos”, “Natalia quería decirle a Maki que tiene una mente retrograda pero no sabía cómo decírselo”, “Concuerdo con Natalia, la autoestima, seguridad y protección debe ser basada en ti”

“A Natalia le gira más a ardilla, las demás tienen la mente gris”, “Qué hueva esperar que alguien llegue a tu vida para que te sientas valorada”, “Cuando alguien dice ‘no soy machista’, pero…sí es machista”, comentan.

Maki Moguilevsky fue quien ganó con su divorcio

Maki Moguilevsky siguió sumando detractores cuando en otra emisión aseguró que el divorcio es el peor negocio de la historia.

Su explicación es que uno siempre pierde a diferencia de ella quien tras separarse ganó frente a su exesposo.

“A mi me fue muy bien, Juan es muy generoso conmigo, pero él perdió, yo no perdí nada porque tengo mi vida como si siguiera con él pero él salió perdiendo. Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia, a un departamento más chiquito, a vivir una vida que tal vez no es para la que trabajó toda su vida porque no viene de una familia que no es de dinero ni nada” Maki Moguilevsky

Tras victimizar a su examarido y asegurar que siente culpa por su situación actual, sus palabras nuevamente se volvieron en su contra.

A Maki Moguilevsky nuevamente la criticaron al punto que televidentes exigen su salida.