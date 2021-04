Maki Moguilevsky reveló los motivos de su divorcio con el actor Juan Soler

Durante un entrevista en el programa de ‘Montse y Joe’, la conductora Maki Moguilevsky reveló los motivos de su divorcio con el actor Juan Soler, entre los cuales resaltó el distanciamiento, su felicidad y varios cambios en ella misma.

En un primer lugar, Maki habló sobre su experiencia “sola” durante la pandemia, la cual dijo ha sido una etapa "muy buena” a pesar de que en un principio le tenía miedo; asimismo dijo que tiene una buena relación con Juan Soler.

Y es que dijo que a Juan Soler, con quien tuvo una relación de 17 años, lo sigue vendo como familia ; además, lo sigue viendo como un amigo que le "cae bien" y el padre de sus hijas.

Motivos del divorcio de Maki y Juan Soler

Cuando le preguntaron sobre los motivos por los cuales había tomado la decisión de divorciarse, Maki respondió que “fue de a poquito”, y que fueron muchas cosas, las que intervinieron en sus decisión de separase, pero que en la mayoría fueron suyas.

“Pasaron muchas cosas que van desgastando la paraje, a veces la gente cambia” Maki.

“Cambié” dijo Maki “a mí me pasó que yo cambié, Juan estaba igual y yo de repente dije: no”, “no, esto ya no, esto no me esta acomodado, ya no estoy feliz. Me podría haber quedado en esta situación pero es mi vida”.

Explicó Maki que quiso hacer un cambio en su vida, el cual pensó si no funciona “pues regresamos”; sin embargo, mencionó “mis sentimientos cambiaron y no pude regresar”.

Sobre sus hijas y el divorcio la famosa dijo que ellas lo están tomando muy bien, pues el tema no es como hace algunos años, ahora los niños, dijo, "están acostumbrados".