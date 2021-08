Luego de pasar por 3 infidelidades, Consuelo Duval afirmó que se “haría pendeja” si su novio le pone ‘el cuerno’ en “una noche de copas”.

Durante una transmisión del programa ‘Netas Divinas’, Consuelo Duval creó polémica al compartir su postura acerca de la infidelidad .

Incluso, algunos televidentes aseguraron que su opinión fue una indirecta a la ausente Maki Moguilevsky .

Consuelo Duval da polémica respuesta sobre la infidelidad

Bajo el tema de la infidelidad y el tipo de relaciones de pareja que existen, Consuelo Duval reafirmó su polémica postura al respecto.

Y es que, ante la pregunta de si perdonaría un engaño de “una noche de copas”, Consuelo Duval aseguró que sí.

Incluso, más allá del perdón, dijo que preferiría “hacerse pendeja” ante la infidelidad de su novio.

“Vengo de 3 ‘cuernos’ seguiditos, nunca nadie me fue fiel. (…) Hoy por hoy, si mi novio me pone ‘el cuerno’, me hago pendeja. (…) Porque sí cometen esos errores, se les va en una noche de copas.” Consuelo Duval

Como era de esperarse, sus compañeras de programa -Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez- expresaron su desacuerdo.

“¿No preferirías que fuera un acuerdo explícito (de fidelidad)?”, comentaron.

Consuelo Duval en 'Netas Divinas' (Cortesía Unicable)

Al respecto, Consuelo Duval explicó que su decisión de ignorar una infidelidad está basada en su propia salud mental y emocional .

“Nada me ha roto más que saber que rompieron el acuerdo de infidelidad. (…) Te deja tan rota, con el alma tan vulnerable (…). ¿Tú le vas a dar ‘en la torre’ a una relación por una equivocación del joven.” Consuelo Duval

Finalmente, Paola Rojas, quien alegró al público con su regreso al programa, compartió la opinión de Consuelo Duval.

No obstante, aclaró que ella preferiría llegar a un acuerdo para “ignorar detalles” y no enterar a nadie más sobre la infidelidad.

¿Indirecta a Maki Moguilevsky?: Usuarios reaccionan a lo dicho por Consuelo Duval

Usuarios en redes, felices del regreso del elenco original del programa, reaccionaron al polémico comentario de Consuelo Duval.

Mientras algunos coincidieron con la famosa al “poner en primer lugar su salud mental”, otros más la criticaron por “su falta de amor propio”.

“Una mujer no tiene que ignorar nada”; “Si hay infidelidad, no hay amor y mucho menos perdón, así de simple”; “Yo intenté ignorar y no pude, terminé en divorcio”, escribieron.

Además, entre los comentarios de los televidentes, algunos creyeron que Consuelo Duval envió una indirecta a Maki Moguilevsky .

Pues, en programas anteriores, la actriz argentina fue tajante en sus afirmaciones sobre la ‘inigualable’ protección que una mujer necesita de un hombre.