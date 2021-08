Maki Moguilevsky sugiere intervenir frente a “tragedia de Afganistán”

Maki Moguilevsky se ha encontrado en medio de la polémica luego de su participación en el programa Netas Divinas pues los televidentes la han tachado de retrógrada, machista e incoherente.

A través de sus Instagram Stories, Maki Moguilevsky se pronunció sobre el control que tienen los talibanes sobre las principales ciudades de Afganistán.

Maki Moguilevsky creó gran controversia al compartir una publicación en la que se sugiere que el mundo se debería de unir para poder intervenir y acabar con los talibanes.

En sus Instagram Stories, Maki Moguilevsky compartió una publicación realizada por la conductora Olivia Peralta García, quien pidió que la “tragedia de Afganistán” no quede como un tema de las redes sociales.

En el mensaje, Olivia Peralta García señala que con Afganistán no puede pasar lo mismo qué pasó con Cuba, Nicaragua y Venezuela, de que los temas se olviden y los gobiernos no tengan presión internacional.

“Debemos de elevar a voz, debemos defender a los débiles, tenemos que hacer masiva nuestra campaña, el mundo tiene que reaccionar (…) Es nuestro deber opinar, escribir, influir, denunciar, tenemos que usar nuestras redes sociales y presionar a los gobiernos”, se lee en el mensaje.

En el mensaje compartido por Maki Moguilevsky también se pude leer que no se puede permitir que esta situación continúe e incluso sugiere que el mundo se una para atacarlos.

En la publicación incluso se destaca que es “inadmisible que los talibanes existan”.

“No podemos permitir que esto siga!!! El mundo debiera unirse para atacarlos!!! Para derrumbarlos… estoy con el alma rota con este rema. Es inadmisible que los talibanes existan”, continúa el mensaje.

Sin mencionar más el respecto Maki Moguilevsky compartió esta publicación mostrando su apoyo a este mensaje sobre la “tragedia de Afganistán”.

Otra de la polémica en la que se vio envuelta Maki Moguilevsky es que en ‘Netas Divinas’ destacó que Juan Soler fue el que salió perdiendo de su divorcio.

“Pero él perdió, él salió perdiendo. Siempre hay uno que sale perdiendo, yo no perdí nada, tengo mi vida como si siguiera con él y se lo agradezco y por eso lo digo, porque se merece que yo lo diga”

Maki Moguilevsky puntualizó que el divorcio es un mal negocio y en su caso Juan Soler perdió económicamente.

“Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia, a un departamento más chiquito a vivir otra vida, que tal vez no es la que él trabajó toda su vida para tener, porque es un hombre de trabajo… entonces digo: ‘Qué mal negocio’ (el divorcio), y a mí me genera una culpa terrible porque él me dice: ‘quédate con todo’”

Maki Moguilevsky