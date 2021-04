Jacqueline Bracamontes se despidió finalmente de la emisión que comenzó a conducir desde 2018

Tras un año extraño de apariciones intermitentes en el programa Netas Divinas, finalmente la actriz y presentadora Jacqueline Bracamontes se despidió de la emisión que comenzó a conducir desde 2018.

Jacqueline Bracamontes sorprendió a sus compañeras del programa, pues les dijo el pasado 14 de abril que ese sería el último día que ella estaría, pues le ha resultado sumamente difícil empatar las grabaciones del programa con su nuevo trabajo.

Jacqueline Bracamontes ahora vive en Miami

Jacqueline Bracamontes con un nudo en la garganta, anunció su despedida y confesó que la decisión no la tomó sola, pues habló con la producción sobre su situación y en conjunto llegaron al acuerdo que lo mejor para ambas partes es que se despidiera del programa ya que actualmente radica en Miami.

La exreina de belleza, Jacqueline Bracamontes aseguro que todo ha sido muy a su pesar pues dijo que le encanta estar en el programa Netas Divinas y conducir con sus compañeras con las cuales ha hecho un gran equipo.

“Mi realidad en este momento, es que estoy viviendo en Miami, estoy trabajando allá. Tenía un año sin estar en este foro, que para mí fue complicado, pero por trabajo. Entonces llegó el momento de decidir con la gente del canal que era mejor decir adiós” Jacqueline Bracamontes

También Jacqueline Bracamontes habló sobre lo mucho que le ha dejado colaborar en el programa, por casi tres años, en este proyecto; del cual se lleva grandes experiencias y sobre todo grandes amigas.