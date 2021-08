Celebran regreso de Paola Rojas a Netas Divinas; de Maki Moguilevsky ni se acuerdan

La audiencia de Netas Divinas dejará de hacer corajes o tal vez los hará pero estos no serán provocados por la actriz y conductora de televisión Maki Moguilevsky.

Y es que al público el deseo se le cumplió, Paola Rojas regresó al talk show de Unicable, donde tanto se lloró su ausencia.

Paola Rojas volvió para debatir con sus compañeras: Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun, sobre el tema “¿Qué acuerdos deben plantearse en una relación”.

Programa en el que Maki Moguilevsky ya no apareció, participación que nadie extrañó pues la audiencia gastó su tiempo en celebrar la presencia de Paola Rojas.

“Paola que bueno que sigues ahí, te amamos, que bueno que regresaste”, “Amo a Paola en el programa, se me hace una persona muy inteligente y sus comentarios son muy acertados”,

“Volvió Pao, gracias a Dios”, Súper qué regreso Paola. Buenazo el programa con ella y Natalia”, se lee entre los comentarios del video del canal de Netas Divinas.

Mientras que algunos agradecieron la salida de la exesposa de Juan Soler:

“Muchas gracias por no tener a Maki, no vuelvan a invitarla”, “Cuando se ausente una Neta, por favor, no inviten a Maki”, “Que regrese Maki…pero a Argentina”, expresan.

Maki Moguilevsky (@netasdivinastv / Instagram)

¿Por qué se ausentó Paola Rojas de Netas Divinas?

Desafortunadamente Paola Rojas se contagió por segunda vez de Covid-19, razón por la que tuvo poner en pausa su agenda laboral; principalmente se ausentó de su noticiero y del tal show “Netas Divinas”.

Estuvo en casa aislada y recuperándose a lo largo de dos semanas. Afortunadamente aunque tuvo síntomas fuertes en ningún momento su situación se agravó, por lo que hoy agradece haberse vacunado.

La primera vez que Paola Rojas se vio de frente con el coronavirus fue en abril de 2020, tiempo en que se aisló durante 14 días tras enterarse que su compañera Odalys Ramírez se había enfermado.