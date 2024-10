¿El verdadero Team Mar? La Casa de los Famosos 2024 presentará una fiesta el 1 de octubre con la temática del equipo ganador, pero se les olvidó incluir a Shanik Berman.

Desde el 29 de septiembre, se notó que ni los fans de La Casa de los Famosos 2024 ni Wendy Guevara creen que Shanik Berman -de 65 años de edad- sea Team Mar y se lo dejaron ver.

Shanik Berman llorando en La Casa de los Famosos 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Pero todo parece apuntar que no serían los únicos con esa perspectiva, pues la producción dejó ver que para la fiesta del Team Mar, Shanik Berman no está invitada aunque a Paola Durante sí le extendieron la invitación.

Fiesta del Team Mar evidencia que ni la producción de La Casa de los Famosos 2024 ve a Shanik Berman parte de ellos

El que Shanik Berman haya salido de La Casa de los Famosos 2024 diciendo “siempre quise ser de Tierra”, para minutos después arrepentirse por ver lo que estaba pasando afuera, le está costando cara.

Y es que no solo bastó que Wendy Guevara -de 31 años de edad- le dijera “tú eres de Tierra”, cuando Mario Bezares y el Team Mar fueron los finalistas del reality show.

Esto debido a que no solo ese momento se hizo viral, sino que la misma producción de La Casa de los Famosos 2024 está demostrando que Shanik Berman no encaja en el Team Mar.

A través de las redes sociales de La Casa de los Famosos 2024, se dio a conocer la fiesta del Team Mar, incluyendo en el promocional a:

Fiesta del Team Mar sin Shanik Berman. (@lacasafamososmx)

¿Y Shanik Berman? Recordemos que la periodista efectivamente sí era del Team Mar, sin embargo, en su eliminación dijo que ella quería ser de Tierra.

Parece que esta decisión le está costando caro, pues no solo no estará en la fiesta del Team Mar, sino que incluyeron hasta a Paola Durante que fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2024 y casi no convivió con su equipo.

Fiesta del Team Tierra: Todos los detalles para que vivas en vivo la reunión con el equipo ganador

La producción de La Casa de los Famosos 2024 siguen en promoción del Team Mar, pues fueron los finalistas del reality show y de ahí salió el ganador Mario Bezares.

Ante ello, se tendrá una fiesta del Team Mar, de la que te damos todos los detalles.

La fiesta del Team Mar será el 1 de octubre a las 2:00 pm, con transmisión en todas las redes sociales del reality show:

Facebook

TikTok

YouTube

Instagram

Según la dinámica consistirá en que durante la fiesta de Team Mar podrás preguntar todo lo que quieras a los participantes, esto a través del chat en vivo en las diversas plataformas.