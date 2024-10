¿Wendy Guevara se burla de los chistes viejos de Adrián Marcelo? Así le responde luego de que la llamó hombre por ganar La Casa de los Famosos México.

El domingo 30 de septiembre se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos 2024, donde Mario Bezares -de 65 años de edad- se coronó como el gran ganador.

El final de La Casa de los Famosos 2024 rompió récords de audiencia y es que las personas querían conocer quién sería el ganador.

Sin embargo, quién también estuvo presente en todo lo que ocurría en La Casa de los Famosos 2024 fue nada más y nada menos que Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Adrián Marcelo dejo ver que seguía al pendiente de lo que ocurría en La Casa de los Famosos 2024, pese a que decidió abandonar el reality.

Sin embargo, Adrián Marcelo generó gran controversia y es que arremetió en contra de Wendy Guevara -de 31 años de edad-, pero la famosa ya le respondió.

Adrián Marcelo se convirtió en tendencia luego de que publicó un polémico mensaje sobre el triunfo de Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que en el mensaje Adrián Marcelo se refirió al triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México.

La publicación le llegó a Wendy Guevara, quien no dudo en reaccionar y responderle a Adrián Marcelo.

Wendy Guevara les pidió a sus seguidores que ya no la etiquetarán en la publicación de Adrián Marcelo y se burló del chiste que usó, pues consideró que ya era viejo.

La Divaza promete no renunciar a Las Estrellas Bailan en Hoy 2024, como lo hizo la última vez

En un corto video, Wendy Guevara señaló que el chiste es “choteado” y le pidió a Adrián Marcelo actualizarse.

“Siempre lo he dicho ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más bebé. Ya no me etiqueten en lo de que dice Adrián que segundo hombre que ganó”

Wendy Guevara