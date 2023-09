La cosas se calentaron en La Isla 2023, pues Brenda Zambrano -de 30 años de edad- explotó contra Julieta Grajales -de 37 años de edad- todo porque le echó lodo encima.

Momentos de tensión se vivieron en La Isla 2023 cuando Brenda Zambrano y Julieta Grajales se enfrascaron en una fuerte discusión que no pasó desapercibida para nadie.

Incluso, Alejandro Lukini se quedó sin palabras al ver cómo la situación se salía de control entre las participantes.

El equipo naranja no ha podido afianzar suficientes victorias para seguir adelante en La Isla 2023.

Pese a la desilusión grupal y a la tranquilidad que pretendían llegar, los conflictos prevalecen entre un par de integrantes: Brenda Zambrano y Julieta Grajales.

Pues desde hace varias semanas, las dos participantes han tenido diferencias en el equipo y muchos piensan que es por la actitud de Julieta Grajales.

A pesar de los problemas previos en el equipo naranja “Los Intensos”, una nueva polémica surgió dentro de La Isla 2023, dejando a todos los participantes sorprendidos.

La situación se desencadenó debido a una dinámica especial con el objetivo de ganar los brazaletes de poder de la semana.

Dicha dinámica consistía en una sesión de preguntas y respuestas privadas, en la que los participantes debían de nombrar a un compañero de su equipo en diferentes categorías:

Si adivinaban correctamente, tenían la oportunidad de arrojar un balde de lodo sobre ese compañero .

Sin embargo, la tensión escaló cuando Julieta Grajales señaló a Brenda Zambrano como la persona más dramática de sus compañeros; lo cual adivinó y le echó arena encima.

Dicho lo anterior, se desencadenó un fuerte enfrentamiento entre Brenda Zambrano y Julieta Grajales que tuvo que ser mediado por sus compañeros.

Ante la polémica de Brenda Zambrano, sus mismos compañeros le explicaron que entendiera que todo se trató de una dinámica y no un ataque personal.

Los seguidores de La Isla 2023 fueron testigos de la intensa pelea que pudo haber llegado a golpes, lo que generó incertidumbre sobre si enfrentarán sanciones.

Los participantes han tenido que soportar todo tipo de situaciones extremas y pruebas que los han llevado a sus límites dentro de La Isla 2023.

Todas estas han llevado a los participantes a tener problemas entre ellos, por lo que las polémicas han comenzado a estar presentes.

Julieta Grajales no está nada contenta con la estrategia que sus compañeros del equipo naranja tienen, ya que siente que no la valoran pese a ser “una de las mejores”.

“La verdad no tengo idea, pero es muy complicado estar, ustedes han visto mis capacidades, la verdad soy de las más fuertes y de las más hábiles; sin embargo, siento que mi equipo no me valora, si ellos creen que vinieron aquí a jugar a la amistad y a la comidita, y hacer alianzas como amigos, pues que luchen juntos”

Julieta Grajales