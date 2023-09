Pese a que el equipo naranja se anotó una victoria al conseguir alojarse en playa media al vencer al equipo morado en un reto, el ambiente entre los participante está tenso sobre todo ahora que Brenda Zambrano tuvo un encontronazo con Julieta Grajales.

La pelea entre las integrantes del equipo naranja surgió porque Julieta Grajales, de 37 años de edad, ignoró las reglas que Gualy Cárdenas, de 36 años de edad, propuso para una mejor convivencia.

Verás, el empresario propuso a su equipo de La Isla adjudicarse una tarea que facilitara la convivencia; mientras él se encargaría del fuego, otro más debía cocinar y alguien más hacer la limpieza, así consecutivamente, pero Julieta Grajales simplemente lo ignoró.

La actriz no esperó a que la persona designada a cocinar iniciara su tarea. Debido a que ya tenía hambre prendió su fuego y se dispuso a preparar la comida y aunque ésta sería para todos, Brenda Zambrano explotó.

Julieta Grajales se echa en contra a su equipo (La Isla: El reality / YouTube)

Brenda Zambrano le dice “hartas” a Julieta Grajales

Al ver a Julieta Grajales cocinando, Brenda Zambrano, de 30 años de edad, se quejó y le reclamó por lo que su compañera le aseguró que lo hacía para todos, pero la ex Acapulco Shore la llamó egoísta y exigió que fuera exiliada del grupo y que ella -a partir de ahora- se cocine.

“Hay que separar su comida, que ella se cocine sola. Ella no se va a esperar, nosotros no la vamos a esperar, punto”, dijo al equipo naranja. La pelea no terminó, por el contrario continúo.

Según Brenda Zambrano, Julieta Grajales la insultó sacando cosas de su pasado, lo que ella no hizo.

“Coherencia, eres súper imprudente. No nomas lo digo yo, lo dice la mayoría de la gente. Hartas, la neta”, se escucha decir a Brenda Zambrano en el video compartido por La Isla.

Brenda Zambrano y Julieta Grajales se enfrentan (La Isla: El Reality / YouTuber)

Equipo naranja apoya a Brenda Zambrano

Brenda Zambrano no es la única que ya no soporta la actitud de Julieta Grajales, César Doroteo, de 36 años de edad, se acercó a la actriz para decirle que le pareció egoísta su actitud ya que son un equipo y ella no puede disponer de la comida de todos en el momento que le plazca.