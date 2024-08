Adrián Marcelo ha sido señalado por Shanik Berman como un depredador y manipulador, pero el conductor niega haber influido en ella dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Shanik Berman -de 65 años de edad- se dio un golpe de realidad tras salir de La Casa de los Famosos México 2024, pues de asegura que iba a extrañar a Adrián Marcelo, terminó despreciándolo.

Pero Adrián Marcelo -de 34 años de edad- niega que haya manipulado a Shanik Berman y hasta la extraña en La Casa de los Famosos México 2024.

Adrián Marcelo extraña a Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2024 y ella no lo quiere volver a ver

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2024 va estar ‘salvaje’ y Adrián Marcelo lo sabe, pero tal parece que la presión lo puso sentimental.

Pues ahora el conductor regiomontano asegura que extraña a Shanik Berman, pero la conductora ya se enteró de que el conductor aseguró a sus compañeros que la manipulaba.

Y no es todo, pues también se burló del hijo muerto de Shanik Berman y eso la hirió profundamente.

Adrián Marcelo (Especial)

“Extraño a Shanik, me da miedo que no me vaya hablar cuando salga porque piensa que la manipulé como si yo tuviera ese poder de manipular a alguien que se la sabe de todas, todas” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo externó su miedo a que Shanik Berman no le hable cuando salga de La Casa de los Famosos México 2024 o que crea que la manipuló, pues asegura él no tiene el poder para hacerlo.

“Sólo que en la segunda semana Shanik me preguntaba mucho por quién debía votar y yo le dije, vota por quien te votó. Así fue, pero igual forma salió nominada y creo que lo que nos puede mucho es que la pudimos haber salvado” Adrián Marcelo

Shanik Berman (Captura de pantalla )

Adrián Marcelo siento culpa por no haber salvado a Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2024

Shanik Berman fue la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2024 y Ricardo Peralta pudo haberla salvado, pero por estrategia el cuarto Tierra decidió salvar a Briggitte Bozzo.

Esta situación atormenta a Adrián Marcelo, pues se arrepiente de no haber salvado a Shanik Berman: “Yo creo que aquí seguiría tal vez, ella o Potro”.

Por otro lado, Adrián Marcelo no comprende cómo fue eliminado Luis ‘Potro’ Caballero -de 32 años de edad- pues él sigue creyendo que el team Tierra es el favorito del público de La Casa de los Famosos México 2024.

“Todavía no me la creo” dijo Adrián Marcelo, quien además de extrañar a Shanik Berman, aún no comprende por qué el público eliminó a su compañero de La Casa de los Famosos México 2024.