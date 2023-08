Venga La Alegría enfrentaría fuerte demanda contra Flor Rubio por polémico despido injustificado que involucra al Teatro Silvia Pinal.

La dinastía Pinal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de que un exempleado del Teatro Silvia Pinal denunció despido injustificado, amenazas y haber sido acusado falsamente de un delito de abuso sexual.

En medio de la controversia, en el programa Venga la Alegría se presentó una nota con la madre de la presunta víctima del exempleado del Teatro Silvia Pinal.

Sin embargo, Flor Rubio -de 51 años de edad- podría enfrentar una fuerte demanda por sus comentarios sobre este caso, pero ¿qué fue lo que dijo que le podría ocasionar problemas legales?

Tras la salida de Laura G de Venga la Alegría, surgió el rumor de que Flor Rubio también podría quedar fuera del matutino luego de que su contrato está a punto de terminar.

En medio de todas las especulaciones por su posible salida de Venga la Alegría, se dio a conocer que Flor Rubio enfrentaría una fuerte demanda.

Así se expuso en el canal ‘Arguendetv’ en donde se reveló que Flor Rubio podría estar en problemas legales por sus comentarios sobre polémico despido que involucra al Teatro Silvia Pinal.

De acuerdo con Dael Quiroz, le habría llegado a la producción de Venga la Alegría el rumor de una fuerte demanda en contra de Maru Silva y Flor Rubio.

Esta sería interpuesta por el exempleado del Teatro Silvia Pinal porque Flor Rubio y los conductores de espectáculos de Venga la Alegría no habrían respetado su presunción de inocencia al hablar sobre el caso.

En el canal ‘Arguendetv’ se señaló que hasta el momento solo se trata de un rumor que llegó a la producción de Venga la Alegría.

Dael Quiroz puntualizó que en los próximos días podría presentarse una fuerte demanda contra Flor Rubio y ahora solo quedaba esperar.

El pasado 20 de julio Jesús Astillero, exempleado del Teatro Silvia Pinal, acusó a la administradora María Elena Rodríguez de haberlo despedido de manera injustificada y sin liquidación.

Jesús Astillero también denunció que ha sido víctima de hostigamiento, amenazas y la fabricación de un delito por presunto abuso sexual.

Desde hace más de 20 años, Jesús Astillero realizaba varios trabajos dentro del Teatro Silvia Pinal, pero empezó a tener problemas con la nueva administración.

Jesús Astillero reveló que tras haber denunciado su despido injustificado, se le sembró un delito de abuso sexual en contra de una hija de las acomodadoras con tal de no pagarle.

En Venga la Alegría se presentó una entrevista con Fabiola del Moral -madre de Ana, presunta víctima de Jesús Astillero- quien reafirmó que el exempleado había abusado a la menor.

En la entrevista Fabiola del Moral señaló que no tenía contacto con la familia Pinal y que quería que las autoridades pusieran manos en el asunto.

Fabiola del Moral asegura que su denuncia no tiene nada que ver con el despido injustificado, tal y como lo ha hecho ver el propio Jesús Astillero.

Al regresar de la nota, Ricardo Casares señaló que este caso se tenía que esclarecer pues lo único que se buscaba era justicia.

Flor Rubio puntualizó que se tratan de dos cosas totalmente diferentes pues una cosa era el despido y otra la denuncia de abuso sexual de una menor de edad.

Durante su intervención, Flor Rubio señaló que es el propio trabajador que ha querido combinar los dos casos.

“Está tratando de mezclar las cosas, él dice me están inventando esta historia porque me despidieron y no me quieren pagar, no es así, separemos las cosas”

Flor Rubio