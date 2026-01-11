A través de redes sociales se reveló un video, el cual aseguran es un capítulo perdido e inédito de El Chavo del 8 en Cancún, siendo esta una grabación parcial de lo que habría sido otro episodio de la popular serie de comedia mexicana de Roberto Gómez Bolaños.

¿De qué trata el episodio perdido de El Chavo del 8 en Cancún?

Tal y como se reveló, en redes sociales se viralizó un video el cual aseguran correspondería a una grabación parcial de un capítulo perdido de El Chavo del 8 en Cancún; este video salió a luz gracias al usuario y coleccionista identificado en redes como @scoobyonda de Puerto Rico, fan de Chespirito.

Este capítulo perdido de El Chavo del 8 en Cancún era un rumor entre la comunidad de fans de la serie y ahora, con la salida del mismo, muchos han comprobado que el rumor de que otro episodio de la serie cómica grabado fuera de la tradicional vecindad, en realidad sí existe.

¡Atención! Aparece un episodio perdido de El Chavo del Ocho. 📺

No fue solo Acapulco: El Chavo del Ocho y la vecindad también visitaron Cancún 🌊🌴. El coleccionista puertorriqueño “scoobyonda” localizó una grabación parcial de Chespirito con el elenco en la playa. pic.twitter.com/PMPCx7gLkC — Chavo del Ocho (@ChavodelOcho_Of) January 7, 2026

Es decir que en la serie de El Chavo del 8 de Roberto Gómez Bolaños, no solo tuvo un especial en Acapulco en donde vio su fin, sino que también tuvo algunas grabaciones en las playas de Cancún.

En este video que ya se hizo viral en redes sociales, puede verse a los personajes de El Chavo del 8 disfrutar de las playas de Cancún; se especula que esta cinta fue grabada entre 1980 y 1983, ya que en las imágenes se nota la ausencia de Carlos Villagrán y Ramón Valdés.

En el video puede apreciarse a Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales quien está en una especie de excursión con los niños, quienes terminan por desesperarlo y les da un “recreo”; posteriormente aparece Angelines Fernández como Doña Cleotilde con traje de baño.

En otra escena está Edgar Vivar como El Señor Barriga, a quien se le une Doña Cleotilde y Jaimito el Cartero, quienes ven a los niños jugar con un frisbee.