‘The Mandalorian’ aún no graba la tercera temporada: Pedro Pascal

Pedro Pascal confirmó que la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ aún no ha sido grabada pero, por otro lado, ‘ The Book of Boba Fett ’ ya terminó grabaciones.

Un nuevo reporte de Collinder asegura que las grabaciones de ‘The Mandalorian’ no han comenzado, haciendo que posiblemente se graben hasta el 2022.

Tanto en el reporte como en una reciente entrevista a Pedro Pascal en una nueva sección llamada Actors on Actors , confesó a Ewan McGregor que las grabaciones de ‘The Mandalorian’ no han comenzado.

Esto significaría también que el estreno de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ en Disney+ también se verá afectado.

‘The Book of Boba Fett’ ya terminó grabaciones

Sin embargo, no es de extrañar que las grabaciones para la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ no hayan iniciado.

En primera instancia porque LucasFilm le ha dado más prioridad a terminar las grabaciones de ‘ The Book of Boba Fett ’.

En esta nueva historia, Temuera Morrison y Ming-Na Wen regresarán como el cazarrecompensas Boba Fett y su protegida Fennec Shand.

Se espera que el spin-off de ‘The Mandalorian’, ‘The Book of Boba Fett’, llegue para el último trimestre del 2021 si no hay ningún retraso.

LucasFilm tiene otras series en puerta además de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’

LucasFilm y Disney tienen varios proyectos en puerta como la serie de Obi Wan con Ewan McGregor, la serie del Cassian Ando r con Diego Luna y Ahsoka Tano con Rosario Dawson .

Otra de las razones por las que ‘The Mandalorian’ no ha iniciado las grabaciones de su tercera temporada, es porque Pedro Pascal se encuentra ocupado con los compromisos de la serie ‘The Last of Us’.

“No hemos rodado la tercera temporada” Pedro Pascal

Y aunque no aclaró en esta entrevista -en dónde Ewan McGregor fue el entrevistador- nuevas fechas sobre el rodaje o sobre el estreno.