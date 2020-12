‘The Mandalorian’ fue la serie con más descargas ilegales en todo el mundo durante el 2020 seguida de ‘The Boys’



‘The Mandalorian’ ha sido una de las series mas vistas en lo que va del año, rompiendo récords en diferentes ámbitos y, entre ellos está ser la serie más pirateada del 2020.

De acuerdo a Torrent Freak y su conteo anual, ‘The Mandalorian’ encabeza su lista de las series más pirateadas a lo largo del año 2020, en especial por aquellos que no quisieron o pudieron suscribirse a los servicios de Disney+ por lo que se vieron en la necesidad de consumirla en otras páginas online o descargar directamente los capítulos en diversas páginas.

La lista de Torrent Freak sobre las series más pirateadas o con descargas ilegales en todo el mundo, por muchos años fue ocupado por la serie ‘ Game of Thrones ’ pero, en este 2020 ‘The Mandalorian' llegó a ocupar su lugar al ser una de las series más esperadas, mas vistas y más elogiadas tanto por los fans -y no fans- de Star Wars y por la crítica en general.

Otras series que acompañan a ‘The Mandalorian’ como las más pirateadas del año

Entre el análisis de Torrent Freak , además de 'The Mandalorian' también figuran otras series como ‘ The Boys ’, original de Amazon Prime Video, que ocupa el segundo puesto con más descargas ilegales mientras que ‘ Westworld ' de HBO ocupa el tercer lugar. Hasta el momento, en el listado de la página no figura ninguna producción de Netflix .

Según apuntan algunos medios, esto se debe a que Netflix continúa dominando el mercado de suscripciones para plataformas con contenido de streaming por lo que el contenido que ofrece no figura entre el listado como 'The Mandalorian' de Disney+.

Esta es la lista completa de las series mas pirateadas de este 2020:

‘The Mandalorian’ ‘The Boys’ ‘Westworld’ ‘Vikings’ ‘Star Trek: Picard’ ‘Rick y Morty’ ‘The Walking Dead’ ‘The Outsider’ ‘Arrow’ ‘The Flash’

Con información de Torrent Freak.