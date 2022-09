La serie The Last of Us ya tiene su primer tráiler y así es cómo se ven sus protagonistas Bella Ramsey y Pedro Pascal.

La historia del popular videojuego The Last of Us al fin ya tiene su primer tráiler para su serie la cual está por estrenar HBO Max.

Por lo que al fin podemos ver un poco más de cómo es que se ve la actriz inglesa Bella Ramsey de 19 años de edad como Ellie.

Mientras que el actor chileno Pedro Pascal de 47 años interpretará el papel de Joel en la serie de The Last of Us.

The Last of Us con Bella Ramsey y Pedro Pascal ya tiene prometedor tráiler

Más que prometedor es el primer tráiler de la serie The Last of Us que tiene como protagonista a Bella Ramsey y Pedro Pascal.

Todo esto en el marco del The Last of Us Day, día del año en el que Naughty Dog presenta las novedades exclusivas de Sony.

Luego de que este lunes 26 de septiembre, HBO Max lanzará su primer y emocionante tráiler con más de 1 minuto y medio de duración para darnos una idea de cómo correrá la serie The Last of Us.

Por lo que en este primer tráiler podemos ver como el brote de cordyceps es el problema que enfrenta la población tras el apocalipsis en The Last of Us.

Además una de las cosas que ha emocionado a los fans de The Last of Us es la primera imagen de los Chasqueadores, los cuales son eso seres infectados por el hongo y los principales enemigos.

Por lo que veremos correr a Bella Ramsey y Pedro Pascal con tal de sobrevivir y evitar encontrarse con los temibles Chasqueadores.

¿De qué trata The Last of Us, la serie de HBO Max con Bella Ramsey y Pedro Pascal?

La sinopsis oficial de The Last of Us con Bella Ramsey y Pedro Pascal que ha dado HBO Max dice:

“La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”. HBO

Asimismo, la serie The Last of Us de HBO Max corre a cargo Craig Mazin de 51 años de edad y quien es el creador de la serie Chernobyl y Neil Druckmann de 43 años de edad, guionista y director del videojuego que inspira la serie.

Además de Bella Ramsey y Pedro Pascal como protagonistas de The Last of Us el reparto se completa con:

Gabriel Luna (Tommy) - edad 39 años

Nico Parker (Sarah) -edad 17 años

Merle Dandridge (Marlene) - edad 47 años

Jeffrey Pierce (Perry) - edad 50 años

Anna Torv (Tess) - edad 43 años

Nick Offerman (Bill) - edad 52 años

Murray Bartlett (Frank) - edad 51 años

Storm Reid (Riley Abel) - edad 19 años

The Last of Us de HBO Max Bella Ramsey y Pedro Pascal aún no tiene fecha de estreno pero oficialmente llegara en 2023.