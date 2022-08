Este 21 de agosto, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, HBO Max lanzó primer adelanto de The Last Of Us con Pedro Pascal.

En el tráiler de la serie adaptada del videojuego, el actor chileno de 47 años de edad, Pedro Pascal aparece interpretando a Joel.

The Last Of Us contará con una primera temporada de 10 episodios, los cuales se irán estrenando durante el 2023.

The Last Of Us con Pedro Pascal (captura de pantalla)

Así luce Pedro Pascal en el primer adelanto de The Last Of Us

En redes sociales HBO Max lanzó el primer adelanto de The Last Of Us, la serie adaptada del videojuego de 2013.

El tráiler, con menos de medio minuto de duración, nos muestra a:

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Nick Offerman como Bill

Esta serie, como el videojuego, seguirá la historia de Ellie de 14 años de edad quien en un mundo postapocaliptico se une a Joel, un contrabandista, para llegar al cuartel general de Fireflies.

Y es que Ellie podría ser la clave para restaurar al mundo, ya que ella es la única persona inmune al parásito que ha cobrado millones de vidas.

La serie será dirigida por el director creativo y guionista de los videojuegos de The Last of Us, Neil Druckmann, y el creador de la serie Chernobyl, Craig Mazin.

Aunque sabe The Last of Us se estrenrá en el 2023, aun no se ha confirmado la fecha de lanzamiento.

¿Quién es Pedo Pascal, el protagonista latinoamericano de The Last Of Us?

Pedro Pascal es un actor chileno de 47 años de edad reconocido por sus papeles en series como Game of Thrones y The Mandalorian.

Por lo que los fanáticos de la serie se han mostrados bastantes entusiastas con su participación, la cual, cabe mencionar, no es la primera al lado de Bella Ramsey.