Tras el rumor del fichaje de Mahershala Ali, ha sido finalmente Pedro Pascal quien interpretará a Joel en ‘The Last of Us’



Luego de que se anunciara el fichaje de Bella Ramsey como Ellie en la serie para HBO ‘The Last of Us’ y algunos rumores que apuntaban al actor Mahershala Ali como Joel, se ha confirmado que Pedro Pascal será quien interprete a este personaje.

De acuerdo a Deadline, Pedro Pascal ha sido fichado para la próxima serie de ‘The Last of Us’ para interpretar a Joel, el protagonista de los videojuegos y ahora de la cinta que está desarrollando Craig Mazin y será dirigida por Neil Druckman .

Cabe recordar que tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey ya han trabajado juntos en ‘ Game of Thrones’ , por lo que ambos actores ya conocen el trabajo del otro y, tras el despegue de la carrera de Pascal desde su aparición de ‘The Mandalorian’ y ‘Wonder Woman 1984’, no fue del todo una sorpresa que hayan fichado para protagonizar una de las adaptaciones más esperadas del año.

¿De que va ‘The Last of Us?

Según la historia del videojuego de ‘The Last of Us’, producido por Naughty Dogs para PlayStation , Joel se encuentra con Ellie 20 años después de la civilización moderna cayera por una pandemia, por lo que acepta llevar a Ellie de contrabando de una opresiva zona de cuarentena.

Tras su estancia juntos, ambos deben cooperar y ayudarse entre sí, además de que Ellie podría ser la clave que restaure a un mundo devastado pues ella es la única inmune al parásito que ha cobrado millones de vidas.

Cabe recordar que Pedro Pascal ha tenido grandes apariciones en la televisión como Oberyn Martell en ‘Game of Thrones’, Din Djarin en ‘The Mandalorian' -la cual fue recientemente nominada en los Globos de Oro a Mejor Serie Dramática-’, y el villano Max Lord en ‘Wonder Woman 1984’.

Pedro Pascal también ha participado en ‘Narcos’, ‘Kingsman: The Golden Circle’ y ‘We Can Be Heroes’, solo por mencionar algo de su trayectoria actoral.

De momento no existe una fecha oficial para el lanzamiento de la serie de ‘The Last of Us’, la cual será transmitida por HBO pues aún se tendrán que ajustar a las fechas de la agenda de Pedro Pascal pues no hace mucho se indicó que, si todo iba bien con la pandemia de Covid-19, las grabaciones de la tercera temporada de ‘ The Mandalorian ’ comenzarían en abril.