Bella Ramsay alcanzó la fama al interpretar a Lyanna Mormont en la popular serie de fantasía ‘Game of Thrones’

Luego de su participación en la serie ‘ Game of Thrones ’ en el papel de Lyanna Mormont, la actriz Bella Ramsay fue seleccionada para interpretar a Ellie en la serie de ‘The Last of Us’ que está desarrollando HBO.

De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’, Ramsey ya tiene confirmado el papel, convirtiéndola así en la primera actriz en unirse de manera oficial a este proyecto, ahora falta saber al actor que dará vida a Joel en esta adaptación para la televisión de ‘The Last of Us’.

Aunque un reciente rumor indica que Mahershala Ali podría ser Joel en la serie, esta información no ha sido confirmada por HBO.

Bella Ramsey dará vida a Ellie, una huérfana de 14 años que toda su vida ha conocido un planeta devastado por una pandemia y donde ella puede ser la clave para salvar el mundo.

Craig Mazin, creador de la aclamada serie ‘Chernobyl’, está a cargo del guión, mientras que el cineasta ruso Kantemir Balagov, ha sido elegido para dirigir el piloto de 'The Last of Us'.

La serie es una coproducción con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y el desarrollador de juegos Naughty Dog.

Ramsey, de 17 años, saltó a la fama después de su gran interpretación como Lyanna Mormont en el drama fantástico y ganador de varios premios Emmy, ‘Game of Thrones’ . El papel marcó su debut como actriz.

En 2017, Bella Ramsey participó en la nueva versión de la serie ‘The Worst Witch’ basada en la novela homónima escrita e ilustrada por Jill Murphy. La actriz interpreta a la protagonista, Mildred Hubble.