La serie contará con un guión y producción ejecutiva de Graig Mazin y Neil Druckmann.

Luego de que se anunciara a mediados de año la intención de hacer una serie de 'The Last of Us', HBO confirmó que ha dado luz verde al proyecto para una primera temporada según anunció Francesca Orsi, Vicepresidente Ejecutiva de Programación.

El show contará con una producción ejecutiva a cargo de Craig Mazin, Neil Druckmann (creador del juego homónimo) y Carolyn Strauss, junto a Evan Wells de Naughty Dog, Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions. Con un guión de Mazin y el propio Druckmann.

Hasta donde se sabe, esta serie se basaría en el primer juego de 'The Last of Us', lanzado para el PS3 en 2013; donde Joel es encomendado a llevar sana y salva a Ellie, una joven que aparentemente es inmune a un virus que ha asolado a la humanidad por años, hasta la base de un grupo conocido como "Las Luciérnagas".

The Last of Us Sony

'The Last of Us' sería el segundo proyecto de PlayStation Productions

La serie de 'The Last of Us' formaría parte de la iniciativa de Sony por diversificar sus franquicias en distintos medios más allá de los videojuegos, siendo el segundo proyecto de PlayStation Productions, luego de la filmación de 'Uncharted'.

Curiosamente, ambas iniciativas parten de obras de Naughty Dog, uno de los estudios de PlayStation, el cual es reconocido por entregar títulos con una gran carga cinemática y narrativa, tanto en PS3, como en PS4; por lo que una adaptación a lenguaje cinematográfico y televisivo sería más fácil.

The Last of Us Sony

Si bien de 'Uncharted' ya sabemos que estará protagonizada por Tom Holland y contará la juventud e inicios de Nathan Drake como cazador de tesoros; de 'The Last of Us' aún no se dan muchos detalles al respecto, como el cast, número de capítulos o una posible ventana de estreno.

Habrá que esperar a que HBO o Sony den más información al respecto; mientras tanto, la segunda entrega de la franquicia, 'The Last of Us Part II' está nominada a Juego del Año en The Game Awards 2020.