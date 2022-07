A través de redes sociales, HBO reveló que la serie de ‘The Last of Us’ en la que se encuentra trabajando, llegará a sus plataformas a principios del 2023.

Una de las series más esperadas para el próximo año es sin duda la adaptación del videojuego de ‘The Last of Us’ para HBO.

Por lo que en redes sociales ha revelado que la serie de ‘The Last of Us’ llegará a principios del 2023 a HBO.

Asimismo, la fecha fue confirmada por el director de contenido HBO, Casey Bloys durante una entrevista para Hollywood Reporter aunque, no se reveló la fecha exacta para el estreno de ‘The Last of Us’.

‘The Last of Us’ muestra imágenes oficiales de la serie para HBO

La serie de ‘The Last of Us’ para HBO, es una de las más esperadas para el 2023, siendo una adaptación de uno de los videojuegos favoritos de PlayStation.

Y aunque se ha revelado que la serie de ‘The Last of Us’ llegará a principios del 2023, no se dieron más detalles pero sí se han presentado imágenes oficiales de la producción de HBO.

Asimismo, en redes sociales se han ido filtrando algunos videos sobre cómo han sido las grabaciones de ‘The Last of Us’ para HBO.

De momento, tampoco se ha aclarado si la serie de ‘The Last of Us’ para HBO tendrá más de una temporada, si es que será una adaptación del videojuego o una historia original.

'The Last of Us' se estrenará a principios del 2023 (@TheLastofUsTV / Twitter )

Pedro Pascal y Bella Ramsey se dejan ver como Joel y Ellie para ‘The Last of Us’

HBO acaba de confirmar que la serie de ‘The Last of Us’ se estrenará a principios del 2023, siendo una de las series más esperadas de la temporada.

De hecho, meses atrás ya se habían revelado las imágenes oficiales de Pedro Pascal y Bella Ramsey como los protagonistas de la serie de ‘The Last of Us’: Joel y Ellie.

En las imágenes compartidas, se mostraba a Pedro Pascal y Bella Ramsey ocultándose de algún peligro, probablemente un clicker.

Cabe mencionar que tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey, ahora protagonistas de la serie de ‘The Last of Us’, ya han compartido escenarios para ‘Game of Thrones’.

The Last of Us (HBO)